寒流來衝出惡靈？ 無人家中磁磚瘋狂連續炸裂 網嚇：恐怖片

入冬最強寒流發威，今天全台各地低溫皆在十度以下，包括馬祖、台北、宜蘭及新竹一些地區也都下雪了。不只外面冷得受不了，有網友更分享以前的一段監視器畫面，只見在無人的室內，磁磚竟然瘋狂炸裂發出嗶嗶波波的聲響，瞬間碎成一片片，有網友笑稱這連續動作宛如「爆米花」。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」po出影片並寫道，「希望這次寒流，地板不要再爆炸了！…」影片中磁磚爆裂噴飛的高度很驚人，連家具桌椅、櫃子都受到波及，所幸當時家中都沒人，才沒造成傷亡。

另外，從這16秒的影片中，可明顯發現磁磚裂開的區域其實不只一處，破裂延伸的長度甚至涵蓋了整個客廳，即便沒有全部爆掉，看得出來仍有明顯的隆起，危險重重。

有網友在底下留言表示，「還真像電影裡惡靈要衝出來的感覺」、「還以為是歐美的恐怖片」、「感覺要召喚出什麼東西」、「地裂術」、「這磁磚也抓狂」、「火山爆發」、「地下有鼠輩嗎？」、「裝修費很貴的....這下屋主要流血了」。

還有人回憶說，「有一次寒流，我家浴室外的磁磚也這樣爆開，而且我剛好在浴室，那個爆開的聲音真夠嚇人」、「之前霸王級寒流炸過一次後，就改鋪木地板了」、「我也經歷過一次，炸之前會發出尖銳的聲音」、「上個月才剛爆完。」

其他人則解釋，因為施工時貼磁磚不留縫，熱漲冷縮就爆磁了，還有可能的原因是，地震讓水泥牆、水泥地拉扯變形，瓷磚黏著力不夠就爆開。針對磁磚熱脹冷縮的「膨共」情形，udn房地產曾報導過自己在家也能DIY解決，在地上打洞並將藥劑灌入，自動填補掉空隙，但如果無法局部修復，建議仍應請專業師傅修繕打掉重鋪。