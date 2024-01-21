五金百貨不借廁所惹怒大媽 撂人助陣怒吼：是要我拉在褲子上嗎？

服務業時常會遇到許多不講理的客人，一名五金百貨店員分享，近日上班時遇到一位大媽來借廁所，他告訴對方廁所不外借，大媽竟怒嗆「是要我拉在褲子上嗎？」新來的店員妹妹看不下去，直接回嗆，氣得大媽撂人助陣討公道。不過最後結局卻意外溫馨，大媽親友請飲料賠罪，希望店家不要公開監視器公審。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，昨（20）日在整理貨架商品時，一位目測四、五十歲的大媽進到店裡，劈頭就問「你們廁所在哪裡？」原PO告訴大媽廁所不外借，大媽卻不死心，跟在他背後不斷碎念「你們不上廁所的嗎？這麼大一間店沒有廁所？你騙誰啊！借客人上一下會怎樣嗎？」接著還爆氣大吼「所以是要我拉在褲子上嗎？」讓原PO十分傻眼。

這時，新來的員工妹妹聽到，直接嗆大媽「憑什麼我們要借廁所給妳啊！法律有規定是不是？廁所髒了妳要清是不是？」員工妹妹劈哩啪啦一陣輸出，讓原PO在一旁看呆，大媽也無法回嘴而離開。但沒過多久，大媽居然又回到店裡，還帶了兩名年輕男性親友，聲稱員工妹妹的態度讓她備感威脅，要向店家討公道。

員工妹妹堅持自己沒錯，若大媽不開心可以去告她；大媽則不斷強調自己「只是要借廁所」、「現在店家都會借廁所」、「你們是服務業態度要好一點」，瘋狂鬼打牆，雙方僵持不下。最後，兩個年輕人半拖半拉將大媽帶走，事後還叫外送請店員喝飲料，並備註表示很不好意思，希望店家不要公開監視器畫面放到網路上公審。

「只能說客人百百種，幸好這兩位家人是明理的」，原PO無奈表示，店家沒有義務要借廁所給客人，「我們的廁所在倉庫裡，櫃檯走去廁所要走2分鐘，不算近，怎麼可能讓客人進去」。

貼文一出，網友紛紛表示，「太多把商家提供廁所給方便當理所當然的人，不管什麼類型的店家都沒有提供廁所的義務」、「直接告訴她，我們是零售業不是服務業」、「不借正常，借了還用得髒兮兮，噁心」、「看來就是一個平時情勒慣了的大媽」、「店員妹妹直白拒絕真的猛」、「還好家人明理」、「兩個年輕人也是無奈，還知道叫飲料來致歉」。