斑馬線出現「5小孔」要幹嘛？ 內行曝解答網驚：長知識
為了讓行人走得更安心，斑馬線的鋪設與檢測十分重要。日前，有一名網友過馬路時，發現斑馬線上竟出現5個小圓孔，讓他無法理解其用途為何，將照片PO出來後，瞬間引起網友熱烈討論。
一名網友在「路上觀察學院」表示，他在過馬路時，意外看見白色的斑馬線上出現5個大小一致的圓孔，模樣與奧運標誌類似，「為何要留五個孔？真的想不透！請解答，謝謝」，好奇詢問網友原因。
照片一曝光，立刻引起網友熱烈討論，「麻匪的暗號，敝人張麻子」、「五眼聯盟」、「罐子放著的痕跡」、「『五』孔不入，水不會跑進去」、「有人挖洞把手指放進去，假裝地球是保齡球」。
還釣出不少內行人解釋，「鑽心取樣驗標線厚度跟玻璃珠含量」、「施工後，驗收時鑽的孔回填」、「可能因為試體鑽起來後發現不能用重鑽、當初設計取樣太多組或驗收官指定位置太相近」，「這篇路觀含金量充足！長知識了！感謝大家」。不過有網友懷疑工程不夠仔細，「這個工程案太誇張，5個取樣孔應該都要在不同地方」、「一般要隨機抽樣會選在標線上，應該是要測防滑跟玻璃珠反光，（這個工程案）太集中了」。
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