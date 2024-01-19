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「一次領8個包裹」被店員提醒別積貨 過來人曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子分享，近日到蝦皮一次取了八件貨，竟被店員提醒不要積貨，好奇詢問眾人一次取多件貨是否會造成店員不便。示意圖／報系資料照
一名女子分享，近日到蝦皮一次取了八件貨，竟被店員提醒不要積貨，好奇詢問眾人一次取多件貨是否會造成店員不便。示意圖／報系資料照

許多人喜歡用蝦皮網購，並且會選擇蝦皮店到店的運送方式。不過近日有名女網友分享，前陣子在蝦皮買8件包裹，近日剛好同時到貨，她便一次去取貨，結帳時卻被店員提醒「不要積貨」，讓她感到很不解。

原PO在Dcard發文表示，前陣子因為有免運券，下單了很多東西，不是刻意累積到很多貨才去取，只是剛好買的東西這兩天剛好一起到蝦皮，結果取貨的時候，被店員提醒「不要積那麼多貨再取」，讓她好奇發問，「8件商品一次領，真的會讓店員很困擾嗎？」

文章引發熱議，網友紛紛表示，「我就想一次領完，是要分幾次領」、「一次找全部的貨不是很好嗎」、「可以選智取店，完全沒店員會管你」、「總比不領貨好」、「我累積過10件才領，沒辦法就剛好3天內都一起到貨，當然一次拿比較方便」、「我曾經遇過客人一次拿過32個包裹」。也有人指出，一次領多件包裹還好，「比較麻煩的是很多包裹裡面，先拿幾個」、「很多包裹分次領的更煩」。

有網友推測，可能是因為一次領大量包裹，會造成後方結帳阻塞，「店員取貨花的時間多，可能容易讓櫃檯排長隊，所以店員不希望累積太多一次取吧」、「不同日期分類不一樣會難找吧，後面如果有結帳的就等到死」。不只蝦皮店員，一名超商店員也跳出來解釋，「做為超商店員都會想白眼，店員有超多事要做，尤其櫃檯客人又很多的話，遇到你直接塞車，心裡真的會超賭爛」。

也有人說明，是因為最近蝦皮物流量大、店面又小，貨物堆到快爆炸，「應該是因為前面的貨沒領，空間不夠新的貨會進不去吧，才會希望大家到貨就拿，不要放太久」、「最近感覺蝦皮貨運爆量，物流速度變超慢，店面的待領貨也爆炸了」、「物流問題，我附近那家貨已經堆在地上，有告示請大家盡快領貨」。

網購 蝦皮

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