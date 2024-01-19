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司機違停遭公審 檳榔西施被掃颱風尾「你賣肉還賣檳榔？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾公審卡車司機在快車道違停，還順帶批評與司機聊天的檳榔西施。圖片來源／截自臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」
一名民眾公審卡車司機在快車道違停，還順帶批評與司機聊天的檳榔西施。圖片來源／截自臉書「爆料公社（官方粉專專屬）

一名台中民眾昨（18日）發文指控，先前開車接小孩放學時，於台中太平環中東路二段近太平橋路段遭一輛違停大卡車阻擋將近5分鐘，且駕駛光顧著與檳榔西施聊天，讓原PO大罵對方是「豬哥」，更將炮火對向檳榔西施，批評她穿著清涼「賣肉還是賣檳榔？」，引發網友熱議。

這名民眾在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文提到，17日臨近下午5點，正趕去接孩子放學，卻被一台違停的大卡車擋住將近5分鐘，且只顧著跟身旁的檳榔西施聊天，讓原PO相當不滿，「寧犯違規道交法罰單一張、也要停路中間跟殯榔西施吃冰淇淋！」原PO表示，已將司機違停的影片向相關單位檢舉。

除了卡車司機，原PO還將炮火對準檳榔西施，表示該路段為快車道不得臨停，指責檳榔攤「還開在此處，那不是白目還是甚麼！」加上每天載小孩上下學都會走這條路，認為檳榔西施每天都「穿只遮3點的布」相當「傷風敗俗」，根本會教壞小孩，「誰人無父母？誰人無兒女？妳的父母願意妳只穿只遮3點私處的布嗎？願看你每天穿衣不蔽體讓百萬人每天路上看妳賣肉還是賣檳榔？」

對此，許多網友替檳榔西施打抱不平，「大車違規你就砲違規的大車順便檢舉就好，到底關那位檳榔西施什麼事！」、「這有什麼好po的？對方違規自己去檢舉就好，不用跟大家講，討什麼公道？而且你還職業歧視，真的很要不得！」、「不能人身攻擊啦，大車違規盡量檢舉，但西施要穿怎樣做生意，那是她的自由，她也沒脫光，妨礙市容觀瞻不是嗎？」、「違規的檢舉，扯別的過份了」、「可以的話不要這樣教你的小孩歧視別人的職業」。

爆料公社 影片 違停

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