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「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

清大、陽明交大創高雄校區卻不收學士 搶進另一招生藍海能行嗎？

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友下班後想吃炸雞，結果看到最便宜的雞翅部位，價格又調漲了，覺得物價真的漲太兇，都快吃不起了。示意圖／ingimage
一名網友下班後想吃炸雞，結果看到最便宜的雞翅部位，價格又調漲了，覺得物價真的漲太兇，都快吃不起了。示意圖／ingimage

萬物皆漲，就是薪水不漲，許多店家也喊原物料漲價撐不住，紛紛調漲售價。一名網友在忙碌一天後，想買炸雞犒賞自己，看到價格驚呆，直呼「窮人小確幸都沒了」，內心吶喊「還有沒有天理啊！」

一名網友在《PTT Gossiping》板發文寫道，工作了一整天，下班後想買炸雞犒賞自己，到了住家附近的炸雞攤一看價格，瞬間讓他驚呆了！

原PO表示，記得兩年前炸雞攤剛開幕時，雞翅1隻賣15元，7隻賣100元，去年有漲價，變成1隻20元、3隻50元，100元只能買6隻，但是現在又漲了，1隻雞翅就要25元、3隻70元，連雞翅漲都漲這麼兇，窮人的小確幸都沒了，內心吶喊「還有沒有天理啊！」

貼文曝光，網友紛紛留回應，「不用太驚訝，物價通膨會持續下去」、「電價還要漲咧，這只是開始」、「今年應該至少會再漲一次」、「好好珍惜這個月吧，過年後就會漲價了」、「保證會年年漲」、「現在不吃，以後更貴」，還有人酸回「20年來經濟最好，一隻50都算很便宜」、「內需產業去年大賺錢，全靠漲價賺的」。

外食 外食族 漲價

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