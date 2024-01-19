「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

萬物皆漲，就是薪水不漲，許多店家也喊原物料漲價撐不住，紛紛調漲售價。一名網友在忙碌一天後，想買炸雞犒賞自己，看到價格驚呆，直呼「窮人小確幸都沒了」，內心吶喊「還有沒有天理啊！」

一名網友在《PTT Gossiping》板發文寫道，工作了一整天，下班後想買炸雞犒賞自己，到了住家附近的炸雞攤一看價格，瞬間讓他驚呆了！

原PO表示，記得兩年前炸雞攤剛開幕時，雞翅1隻賣15元，7隻賣100元，去年有漲價，變成1隻20元、3隻50元，100元只能買6隻，但是現在又漲了，1隻雞翅就要25元、3隻70元，連雞翅漲都漲這麼兇，窮人的小確幸都沒了，內心吶喊「還有沒有天理啊！」

貼文曝光，網友紛紛留回應，「不用太驚訝，物價通膨會持續下去」、「電價還要漲咧，這只是開始」、「今年應該至少會再漲一次」、「好好珍惜這個月吧，過年後就會漲價了」、「保證會年年漲」、「現在不吃，以後更貴」，還有人酸回「20年來經濟最好，一隻50都算很便宜」、「內需產業去年大賺錢，全靠漲價賺的」。