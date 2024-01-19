太噁心！逛好市多買櫻桃 見2老伯行為讓他急通報客服

逛大賣場已成為不少人日常生活的習慣，尤其美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多又實惠，更是許多民眾採買的好地方。有一名網友表示因為想吃櫻桃，日前便到好市多想買一些回家解解饞，結果卻看到兩名老伯噁心的動作，讓他趕緊通知客服請工作人員來處理。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，當天在內湖好市多的櫻桃區先看到一對老夫婦也在挑選，兩人聯手開了40幾盒的櫻桃，這名老伯還把每盒櫻桃又捏又搓又翻的確認品質，彷彿是在幫櫻桃按摩、舒肥，最後才拿了一盒離開。

但就在這對老夫婦離開後，原PO又看到第二位老伯也開了大約20盒，接著好像化身為鑑定師般地用手指確認櫻桃觸感，然後再把鼻子靠近去聞果香，聞完後便凝視著開箱的櫻桃端詳許久，只不過和前一位老伯不同，這位老先生最後在開了20盒櫻桃後，最後沒有要買就離去了。

原PO站在一旁看了後趕緊打電話通知客服並說明狀況，並等工作人員來整理商品。工作人員拿了其他箱子裡的櫻桃來補貨，原PO也趕緊拿取一盒沒有被把玩過的櫻桃去結帳回家。而就在此時，他看到第一位老伯走回來，以為對方是良心發現，想將把玩過的櫻桃多帶幾盒回家，沒想到事實卻是這名老伯將拿走的櫻桃放了回去，讓原PO看了傻眼又無言，只能奉勸大家「內湖好市多的櫻桃，如果你沒有職人般的專業技能和精神，奉勸還是不要在這買櫻桃啊」。

不少人也分享遇到過的相同經驗，「櫻桃都去果菜市場買，看過無數人分享好市多水果捏捏樂後，都不敢買水果」、「家樂福也遇過，把每一顆奇異果捏捏再往上丟，最後買三顆」、「我還看過有人拿進牛奶區的角落吃，兩個人吃了好幾顆，才把櫻桃蓋好放在原地，超無言」、「今天在內湖看到一堆人在開櫻桃挑三揀四的，看了都不想買了」、「我上週在內湖遇到也是一直開一直摸的人，直接問：小姐哪一盒妳沒摸過？我要買，她直接原地暴怒跳針大喊：我哪裡有摸？叫Security來」。