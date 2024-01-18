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他為年薪多10萬元想換部門四班三輪制 網勸：不如下班去跑uber

聯合新聞網／ 綜合報導
Uber。(美聯社)
Uber。(美聯社)

年輕人為增加收入，多會在正職之外，兼職另一份工作，現在多數會當平台外送員，不外乎工作時間自由，接單多就賺得多。有一位男網友任公職，他有機會調動部門後年薪多10萬元，考慮當買房基金，但工作時間和方式會有所變動，他煩惱到快瘋掉了，所以在ptt貼文想聽聽其他有經驗的前輩建議，是轉換部門或是不去？有網友直接回應，「不想生小孩的話就去」。

原po文中表示是幫朋友問的，這位原po的朋友任公職，年薪近百萬元，最近有機會從上正常班的部門調動成四班三輪的部門，年薪也會增加10萬元，如果一直做到40歲左右會比原本多20萬元。今年要結婚的朋友滿心動的，他覺得每年多10至20萬元，對投資房地產很有利，可以提升還款能力，但缺點是四班三輪制讓生活不固定，對身體傷害也較大，讓他煩惱到快瘋掉了。

網友們看完分享貼文後，有人直接留言回應說，「四班三輪很硬，之前支援公司一個月，自己跳下去幫忙，整個人亂掉，再來一次給我雙倍都不幹，年薪才加10萬元，還是建議不要」、「一個月多不到一萬，有必要嗎？」、「要結婚，不要去輪班」、「做輪班我寧願每天加班到9點」，有人建議兼職「加8000元而已，為什麼不送uber」、「傻子才換，真的不如下班去開跑uber」。

也有網友建議跟老婆商量，「重點是跟老婆討論，要不要為了加薪調職，不用考慮投資」，更有人強調「健康很值錢欸」、「夜班可以睡覺就去」、「都選公職了，不要為了一年10萬元折磨自己，開心享用多數來的時間才爽」。

Uber uber eats

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