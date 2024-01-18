小黃瓜為啥不叫小綠瓜？專家曝典故 竟跟種族歧視有關

小黃瓜是許多美食不可或缺的配菜，拿來涼拌或者包在麵包裡，滋味都相當美妙。不過近日有網友好奇，明明就是綠色的外觀，為何「小黃瓜」不叫「小綠瓜」呢？貼文曝光後，也引起熱烈討論。

有網友在PTT發文詢問，「小黃瓜明明是綠色的，為什麼叫小黃瓜」？對此，底下留言紛紛表示，「可以搜看看胡瓜與黃瓜的典故，好像有關聯」、「可能小黃瓜和香蕉一樣，完全成熟就會變黃」、「口感像黃瓜但比較小型吧？我猜」。

事實上，北農曾在粉專解開大家疑惑，其實小黃瓜原本名字叫做「花胡瓜」，因為小黃瓜在果實幼嫩時採收，凋謝的黃花仍多附著在果實底部，所以以此稱呼。也有相傳古代因漢人對羯族人稱之為胡人，當時帶有輕蔑之意，後來規定一律禁止使用「胡」字，因此「胡瓜」這個名字改稱為「黃瓜」了。

至於小黃瓜長大會變成大黃瓜嗎？北農則強調：「No～No～！」雖同是葫蘆科胡瓜屬，但是「小黃瓜和大黃瓜是不同品種」，所以小黃瓜長大後，也只是比較「Big size的小黃瓜」，不是俗稱的「大黃瓜」喔！