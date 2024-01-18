包給5歲外甥600遭嫌「低成就才給這麼少」 兒童紅包行情曝光

過年腳步逼近，又到了大人「發紅包」的時刻啦！不過有網友抱怨，自己包給5歲外甥600元，竟被對方父母嫌太少，讓他相當無奈。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，過年又快到了，想到去年包給5歲外甥600元，竟被孩子父母諷刺「低成就才給這麼少」，讓他無奈嘆道：「600不是錢嗎？真的很低嗎？」

對此，網友紛紛表示，「今年省起來啊！沒水準」、「那嘴臉，為了面子、為了錢，什麼傷人的話都噴得出來，這種人才是最low的」、「是200就夠了，再抽400回來」、「不要包都沒事」、「我都收，我女兒一定感恩又激動跟你道謝」、「包個1元就好」、「過年一律給小朋友200元刮刮樂」。

也有人過來人分享，「我家都講好包600元就好，只是領個喜氣」、「還那麼小我都只包200元欸，讀國小就包600元」、「小時候我家一律國中以下200元，國中600元，高中1200元，過18歲就沒再領過紅包，親戚間也是這樣包，互相不傷和氣」。

事實上，長輩包給晚輩的紅包，會依據年齡和親疏關係而有不同金額，若是給自己的小孩，國小以下可包600元或800元，之後再按階段從1200元逐年加至3600元；若要包給親戚或朋友的小孩，可依照交情來看，數字多半會落在200元到1200元之間。