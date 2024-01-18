赴歐旅遊容易被偷竊？一票過來人分享經驗：警察也不理

你有去歐洲旅行過的經驗嗎？近日一名網友在網路上分享，聽聞歐洲機場的地勤人員，可能會偷取旅客行李廂內的貴重物品，讓他直呼「去歐洲旅遊會很容易被偷被搶嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議，也有不少過來人分享在歐洲被搶的辛酸血淚。

這名網友在PTT以「去歐洲旅遊會很容易被偷被搶嗎？」為題，指出自己曾聽說去歐洲旅遊容易被偷被搶，最近甚至從YouTube影片看到歐洲機場的地勤，也有可能偷取行李箱裡的貴重物品，且航空公司通常沒辦法負責，只能摸摸鼻子自認倒楣。

這名網友進一步指出，身在台灣實在難以想像「偷竊居然可以莫名其妙被合理化」，表示自己還沒去歐洲旅遊過，很好奇「那邊是不是真的有那麼誇張？」。

貼文一出後，有不少曾被偷竊的過來人分享經驗，紛紛表示「觀光區非常多，護照錢包顧好」、「防人之心不可無，多留意護照最重要」、「行李箱直接蒸發或被人撬開過是常有的事」、「包包最好背前面 護照要顧好」、「我朋友就被偷手機」、「尤其身上有名牌又是亞洲人」、「尤其觀光區，小心吉普賽和東歐人」、「遠遠看到一群人圍過來就該跑了，搶是直接搶的，警察也不理你」。

不過，也有部分網友教學，只要抱持防備心，且不要亂穿名牌，就比較不會成為肥羊，紛紛回應「身上不要名牌，行李箱不要名牌，也不要像名牌」、「運動隨身腰包貼緊肚子用衣服蓋住，裡面放護照跟現金等重要物品，然後手機越破越好，搭地鐵不要玩手機，有人會趁到站時搶走跑掉」、「自由行儘量讓自己很破爛」、「去年去倫敦沒事，可能我看起來很窮」、「我都穿T恤+牛仔褲」、「沒遇過，但用防盜包藏很密，連自己都不好拿到錢包」、「錢包、護照真的要放內側口袋」。