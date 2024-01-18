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缺不缺錢的年齡級距曝光 網曝要有這數字才算是口袋深

聯合新聞網／ 綜合報導
缺不缺錢的年齡級距曝光，每進入下一個級距，缺不缺錢的金錢數字似乎又多加個零，網曝起碼要有這數字的人生，才算是真正口袋深。圖為新台幣示意圖。圖／路透社資料照
缺不缺錢的年齡級距曝光，每進入下一個級距，缺不缺錢的金錢數字似乎又多加個零，網曝起碼要有這數字的人生，才算是真正口袋深。圖為新台幣示意圖。圖／路透社資料照

一名網友在Dcard上詢問大家：「資產到多少，才感覺自己不缺錢」？表示從20歲以前到30歲以後有孩子，因為用錢程度讓衡量缺不缺錢的心境差很多，釣出許多網友的討論。

原PO表示，自己在20歲以前，覺得有20到30萬「就可以了」，當時的用錢範圍主要是花在旅遊和買些小東西上，所以能夠隨心所欲；成長到25歲左右，覺得不缺錢的數字頓時間會多加個零，認為有200至300萬就可以了，這時候的用錢範疇主要為出國旅行、買車，「或者撐一下就可以弄出房子頭期款」。

原PO認為在30歲之後、沒有孩子的時光，覺得不缺錢的數字頓時間又會再多個零，認為有2000至3000萬就可以了。因為這時買了房子，利用閒錢投資理財，在不亂花錢的情況繼續工作，基本上到了45歲左右，「就可以穩穩的過想要的生活」。原PO覺得在30歲後有孩子的時光，已經來到了「永遠都在缺錢」、「只求現金流是正的就好」的境界。

網友對原PO提出缺不缺錢的年齡級距表示：「終於存到100萬、大二窮學生存股一年心得」、「已經35歲了存款才260萬台幣，我是不是很糟糕」、「35存1000萬也依然不安心」、「以前覺得幾百萬就很多了，當我40歲有小孩，淨資產已經來到3000萬了，還是覺得不太夠，有小孩真的會覺得不太夠」。

有人發現到了30歲之後，缺不缺錢與否是取決於有沒有孩子，有人則表示：「完全不想生和結婚，躺平一輩子，賺的錢都拿去投資，省吃儉用，希望早點退休，然後去做打雜簡單的工作」、「就可以穩穩的過想要的生活」、「就可以穩穩的過想要的生活」，有網友也覺得：「心靈感到滿足就會覺得不缺 ；如果心靈是貪婪的，永遠就不覺得多」、「就可以穩穩的過想要的生活」。

針對原PO問什麼等級的資產才會覺得自己不缺錢，網友紛紛回答：「不養小孩的話1億」，有人覺得大概有8000萬之後才會感到人生已不缺錢。有一派網友則回答：「心靈感到滿足就會覺得不缺 ；如果心靈是貪婪的，永遠就不覺得多」、「不擴大慾望的話，感覺自己不太缺錢」、「這跟物慾多高有關吧」。

資產 閒錢

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