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不婚不生「未來怎麼過除夕夜」？網點破關鍵：跟假日一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，若不婚不生，以後的除夕夜該怎麼過？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，若不婚不生，以後的除夕夜該怎麼過？示意圖／Ingimage

每到過年，親戚一定會問的問題就是「什麼時候要結婚？」，但現在其實有越來越多「不婚主義者」，結婚生子已不再是所有年輕人追求的目標。對此，一名網友好奇，若不婚不生，以後的除夕夜該怎麼過？貼文一出後，也引起許多網友熱議。

這名網友在PTT以「除夕沒有家人的鄉民都怎麼過？」為題，指出現在太多年輕人都不打算結婚，更不可能生小孩，直言「我們這些不婚不生的鄉民，現存家人遲早會走完的，以後除夕要怎麼過？」。

貼文一出後，有不少網友給出建議，紛紛指出「去打工阿，薪水2倍，做1天等於別人2天」、「出國啊」、「出國爽」、「想慶祝的話就算一個人也是能慶祝」、「除夕吃便利商店或速食呀」、「當平常放假日過啊」、「沒事待在家最爽」。

不過，也有部分網友認為，現在的過年氛圍越來越少，紛紛回應「重點是就算家裡人多的現在過年也跟一般例假日的過法沒啥兩樣」、「這種節慶早就被淡化了」、「30~40年前平常沒機會吃好的，過年可以吃一次難得吃到的，還有紅包拿，現在平常就吃很好了，有沒有過年沒差」、「我已經好幾年除夕回老家吃完晚飯，就回家打電動了」。

除夕夜 結婚 家人

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