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家長該擔心高中兒滑7小時手機嗎? 網勸：不用管這麼嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
身為家長的網友，發現家中上高二孩子一半清醒時間都在看手機，問「我該擔心嗎？」示意圖／ingimage
身為家長的網友，發現家中上高二孩子一半清醒時間都在看手機，問「我該擔心嗎？」示意圖／ingimage

你家還有高中生嗎？你知道他上課時間在幹嘛嗎，真的在專心上課還是在做其他事情？有一位身為家長的網友在Dcard貼出家中上高中二年級孩子手機中的紀錄，並存疑的問「昨天星期一不是上學日嗎？為何一半清醒時間都在看手機，我該擔心嗎？」

原po的貼文表示，自己有一位上高中二年級的小孩，星期一對一般高中生而言該是上學日，但從他的手機中發現，8個小時中「有1.5小時看動漫+1.5小時上ig+1小時巴姆雷特+1小時yb+1小時chrome +1小時滑Line，總共花7個小時在這上面」，根據原po計算，他家高中生從早上7點起床到晚上12點睡覺總共17個小時清醒時間，幾乎一半時間都在看手機，原po不免擔心並問其他人「身為家長的我，該擔心嗎?」

其他網友們看完貼文後，直接想到「為什麼高二了，還要被查手機」、「你為什麼看小孩手機，沒人教你尊重別人的隱私？」有人提出法規上的解釋，「雖然我也認同隱私問題很重要，但是樓上的好像都忘了高二就是沒成年，家長本來就可以行使親權，也就是說這樣看不違法只是不道德。但我想跟這位爸爸說，如果考不好或是對自己人生不負責，你再責怪他就好，比較有義務教育你的孩子但如果平常都很OK，我覺得不用管這麼嚴格啦」。

有網友表示7小時看手機「太少了吧！我高二時，智慧型手機剛出產，一天就花12小時看小說+漫畫欸，你的小孩還滿會分配時間的、都滿平均的，他沒玩超過晚上12點都算客氣欸，他用GOOGLE搞不好是在查功課、YT看課程、Line在聯絡組員討論作業或班群的事啊，幹嘛也給人算在玩」、「只要學習沒問題，其實也不用太在意吧，我去學校也是在玩手機或是睡覺，但考試前溫書課看一下書就可以前三名了」。

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