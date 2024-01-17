求心理陰影面積！旅客秀房卡列「3奇葩規定」：這間飯店經歷了什麼？

日前有一名網友分享，某日到大陸廣州一間飯店住宿，拿到房卡後，看見上面洋洋灑灑列了5點注意事項，包含請勿損壞及丟失房卡、賠償損失人民幣30元（約新台幣133元）。不過，另外3條奇葩規定卻讓他十分困惑，不解詢問：「這到底是老闆的鬼才，還是背後有故事？」出乎意料的提醒事項也引起網友熱議。

一名網友在小紅書發文並貼出一張房卡照，分享飯店的奇葩規定。只見房卡上列出5點注意事項，其中「請勿損壞及丟失」、「賠償損失30元」都算常見，真正讓他困惑的是另外3條規定，分別為「請勿使用於發射飛鏢」、「請勿使用於刮痧」、「請勿使用於切菜」。原PO百思不得其解為何要特別列出禁止刮痧、切菜、當飛鏢，好奇詢問網友：「這間飯店是經歷了什麼事？」

貼文一出，網友紛紛搞笑表示，「飯店是怎麼發現的？」、「求心理陰影面積，它是經歷了什麼？」、「本來還不知道有這麼多用途」、「奇葩規定的背後必然有過奇葩的經歷」、「懂了，先切菜、刮痧，再當飛鏢扔了，最後賠償30元，完美」、「30元套餐誠摯邀請您體驗」、「本來飯店不說，我不會這麼做，但既然都說了，那我一定要叛逆」、「那可以用來刮刮樂」。

另外，也有不少人分享，「刮痧很好用，真的」、「我真的會拿來當飛鏢」、「我看過最離譜的是禁止使用微波爐加熱」。還有網友猜測，會特別寫「請勿使用於切菜」，可能是怕食材被房卡上的細菌汙染，擔心房客因衛生問題投訴飯店。