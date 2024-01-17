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網購包裹顯示1狀態他傻眼「太扯了」 苦主一票喊：我也遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現自己的貨物顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」。示意圖 / 路透社
一名網友發現自己的貨物顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」。示意圖 / 路透社

許多人網購之後，會查詢包裹配送狀況，了解目前貨物的配送進度。不過日前有位網友分享，他查詢貨物狀況發現顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」，讓他傻眼表示「太扯了，我第一次遇到這種狀況」。對此，有網友回應「我之前也遇過一次，但隔天竟然送達了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他發現蝦皮的包裹配送狀態不對勁，1月8日顯示「賣家將於確認訂單後出貨」，當天晚上賣家寄件成功，但到了1月12日卻顯示成「包裹協尋中，請待物流尋找」，讓原PO驚訝表示「太扯了，我第一次遇到這種狀況」。

對此，網友回應「我之前也有遇過一次，但隔天竟然又送達了」、「我倒是滿常遇到的」、「你不孤單，我的貨物也是」、「有可能送錯，送去別站了，我2年前也不見過」、「我遇到過2次」、「我遇過配送1個月，後來直接顯示包裹遺失」、「我的包裹也曾經流浪，上錯物流車了」、「我也有遇過直接包裹不見的，多遇過幾次就習慣了」、「這種通常就是賠錢了事」、「我團購也曾經遇過這種狀況，但很快就找到了」，原PO也在留言區回應「看來跟我一樣的苦主很多」。

一名網友發現自己的貨物狀況顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」，令他傻眼。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友發現自己的貨物狀況顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」，令他傻眼。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

網購 蝦皮

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