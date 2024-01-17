網購包裹顯示1狀態他傻眼「太扯了」 苦主一票喊：我也遇過

許多人網購之後，會查詢包裹配送狀況，了解目前貨物的配送進度。不過日前有位網友分享，他查詢貨物狀況發現顯示「包裹協尋中，請待物流尋找」，讓他傻眼表示「太扯了，我第一次遇到這種狀況」。對此，有網友回應「我之前也遇過一次，但隔天竟然送達了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他發現蝦皮的包裹配送狀態不對勁，1月8日顯示「賣家將於確認訂單後出貨」，當天晚上賣家寄件成功，但到了1月12日卻顯示成「包裹協尋中，請待物流尋找」，讓原PO驚訝表示「太扯了，我第一次遇到這種狀況」。

對此，網友回應「我之前也有遇過一次，但隔天竟然又送達了」、「我倒是滿常遇到的」、「你不孤單，我的貨物也是」、「有可能送錯，送去別站了，我2年前也不見過」、「我遇到過2次」、「我遇過配送1個月，後來直接顯示包裹遺失」、「我的包裹也曾經流浪，上錯物流車了」、「我也有遇過直接包裹不見的，多遇過幾次就習慣了」、「這種通常就是賠錢了事」、「我團購也曾經遇過這種狀況，但很快就找到了」，原PO也在留言區回應「看來跟我一樣的苦主很多」。