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他在好市多買冷凍牛肉捲看似被咬一口 網驚訝包裝完整「隔空取物？ 」

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
擷自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

好市多熟食區的牛肉捲向來是暢銷商品，不過有一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中PO出4張冷凍黑胡椒牛肉捲商品照片，他驚訝發現，雖然該牛肉捲的包裝完整，未見被撕開或打開的痕跡，但在一邊卻有一個明顯「被咬一口」的缺塊，讓他不禁上網發問，好奇到底是怎麼回事。

有網友見文表示：「會不會其實是要讓客人看內容物所做的開口？」、「包裝完整的話⋯難道不是紅龍廠商的問題嗎？」也有眼尖網友細察商品照片，發現牛肉捲的缺口圓滑，「不像用咬的」。

多數網友都懷疑起是好市多的製造流程或品管發生問題，「這個是麵團整型沒做好，包完餡料收口沒捻緊，烤焙的時候開口了」、「看起來很像被咬一口，不過也有可能是機器製作的時候口沒收好？」。

也有人歪樓笑稱「可能是被主廚先試過味道了」、「傑克真是太神奇了」、「這是一個密室殺人事件」、「隔空取物？」、「作業員也會肚子餓阿」、「這可以通報了吧，衛生很大的問題」。還有人表示：「這款不好吃，跟熟食部販賣的牛肉捲差很多」、「朋友給的冷凍捲超難吃」。

好市多 Costco

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