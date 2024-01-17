第1次網友約會選吃到飽！她狂吃後當場暴吐 哭問戀情還有救嗎？

一名女網友在網路論壇上發文分享自己的交友經驗，原本一路愉快的約會過程，被自己最後的「驚天一吐」給破壞了，女網友發文淚訴自身經歷，詢問廣大網友們這樣她的約會還有救嗎？奇葩行徑引來不少網友留言回覆。

原PO在Dcard上以「第一次見面就吃飯吃到嘔吐，還有救嗎」為題發文，敘述自己和一名在網路上聊了一段時間的男網友終於要見面吃飯，一開始氣氛很好，男方還稱讚女生比照片上更漂亮，2人相約在一間千元價位的吃到飽餐廳約會，原PO說自己也有主動表達要AA制，並秉持著「很少吃大餐要吃回本」的想法一路狂吃猛吃。

用餐時間近尾聲時，原PO就察覺身體不太舒服，原本以為自己可以撐到約會結束，結果一走出餐廳原PO就就受不了，拿出隨身的塑膠購物袋吐了一堆，男方雖然被嚇到，但還是蹲下來拍原PO的背、還盯著嘔吐物看，但原PO表示後來2人回家後就感覺對方變冷淡了，原PO難過詢問「這樣應該已經扣分扣到沒救了吧？在男生眼裡我就是個貪婪、貪吃、匱乏、沒水準的女人了對嗎？」

貼文下湧入許多網友留言，不少為原PO加油打氣的紛紛表示這樣很真實，「說不定人家覺得妳很真實很可愛，要和妳來場沒完沒了的戀愛」、「我可能會覺得這女生很可愛欸，以後一定會發生更有趣的事情」。

但也有網友認為第1次見面實在不該選吃到飽餐廳，「約會挑吃到飽很有勇氣欸，一般人都會在意形象問題吧，第一次見面建議可以吃8分飽就好，餐廳挑有點氣氛、餐點好吃的」、「其實與其約會花大錢吃吃到飽吃撐不舒服，還不如花一樣的錢吃精緻的餐廳還能夠好好的增進感情與對話」。

但也有網友指出重點不是在原PO吐出來，而是硬要吃回本卻和對方沒有交流這件事，「要吃回本所以狂吃狂塞，可能過程也沒辦法聊什麼，第一次見面時聊天的感覺非常重要，如果是我，對方狂吃沒想聊天的、我也會冷掉，所以結論是跟嘔吐關連不大，重點是過程中你給他的感覺」。