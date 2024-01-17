他硬跟女友家赴日旅遊豪喊「我買單」 見機加酒報價崩潰：後悔了

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聯合新聞網／ 綜合報導
和另一半出國旅遊時，你會幫忙負擔對方的旅費嗎？示意圖／聯合報系資料照片
和另一半出國旅遊時，你會幫忙負擔對方的旅費嗎？示意圖／聯合報系資料照片

和另一半出國旅遊時，你會幫忙負擔對方的旅費嗎？一名網友提到，女友一家要前往日本旅遊，自己嘴賤想要一同參與，還誇下海口要幫女友出旅費，沒想到看到機加酒報價後，大大超出自己設定的預算，讓自己面臨騎虎難下的窘境。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在《爆料公社》指出，去年在女友家跨年，女友媽媽提到他們要去日本玩，自己嘴賤說要一同參與，甚至誇下海口，要幫女友出旅費。殊不知看到機加酒的報價，讓他相當傻眼，表示知道女友家境不差，也住在市區的樓中樓，但真的不知道他們花錢不手軟，五星級住宿7天，自己跟女友的費用是16萬，來回機票是商務艙要11萬，連其他旅費都還沒算。

這名網友進一步指出，這只是自己跟女友的旅費，女友哥哥和爸媽都是對方自己出，並沒有特別拗他什麼，大家也都住在同個飯店、搭同班飛機。不過他也直言，和自己原先設定的「機加酒兩人10萬內，旅費一天1萬，七天7萬，有很大的落差」，讓他好奇發問「這次出國旅遊我是要全出硬著頭皮跟，還是拉下臉跟我女朋友講自己出自己的」？

貼文一出後，不少網友認為既然講出來就要做到，紛紛指出「只能說男子漢大丈夫，敢說敢做啊！」、「所以飯可以亂吃，話不能亂講！要先衡量自己能力再說」、「就看你是要為了省錢，以後在人家家長前面留一個沒本事愛說大話的印象。或是花錢證明自己說到做到囉」、「你若出爾反爾，我要是女生的父母，立刻就要女兒跟你分手，千萬別當一個只會講大話的人」、「一個大男人說得出就要做得到，借錢也要實踐你的諾言，不要丟男人的臉」。

但也有部分網友認為，可以向女友表明自己的經濟能力且做出溝通，紛紛指出「跟你女朋友說實話，以你的能力出部分，不然就是一個出機酒，一個出花費，好過你硬撐」、「對方的家境跟你的能力不符的話⋯以後要不要走下去、要怎麼走，真的要溝通清楚欸」、「門當戶對很重要，這種事情會一再重複的發生，而且最後會變成吃軟飯的」、「門不當戶不對，三觀不合，不會長久的」。

出國旅遊 日本 機票 住宿

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