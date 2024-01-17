鞋放住家外被拿去打手槍 她一穿踩到「滿腳精液」揪出犯人更恐怖

一名女網友在網路論壇Dcard上發文講述自己遇到變態性騷擾事件，提醒女孩子若是住宅沒有門禁限制，一定要多加小心，也盡量不要將鞋子放在住家外，以免遭遇跟自己一樣的糟糕經歷。

原PO在貼文中表示自己與男友、朋友一起合租，住家是華廈，沒有警衛室只有管委會，但管委會有上下班時間，不是隨時都有人在看管，社區內每棟樓都有樓梯可以連通到共同地下室，出入口是鐵門，如果有住戶沒有關好的話，陌生人要進出非常容易，而且也沒有安裝監視器。

原PO回溯遭性騷擾的過程，自己於去年6月買了一雙白色洞洞鞋，7月第一次穿出門時，穿上鞋的那刻就覺得有異樣，鞋裡濕濕的、黏黏的、稠稠的，但因為是第一次遇見這樣的情況，當下並沒有想太多，只有跟男友說一說而已，鞋子洗完還是繼續穿。

然而11月的時候，原PO第2次遭遇同樣事情，她說那天早上9點多，自己穿了同一雙白色洞洞鞋到一樓領包裹，當時鞋子並無任何異樣，然而下午5點時，出門拿外送的原PO剛踩入鞋中，立刻就感受到一股黏黏稠稠的感覺，瞬間讓她雞皮疙瘩狂起，當下原PO馬上將鞋子給男友確認裡面濕稠的液體，是不是就是精液，男友確認後她立刻打電話報警處理。

報案後，警方跟原PO說因為沒有懷疑的人也沒有監視器畫面，案件無法成立，建議原PO在家門外加裝監視器，鞋子一樣放外面，如果犯人還有犯意一定會再出現。

第3次的犯案時間是今年1月15日，原PO的同住友人半夜起床上廁所時看到監視器連動APP內有跳通知，點進去一看將犯人逮個現行，原PO隨即報案，萬萬沒料到嫌犯並非社區裡的鄰居，而是特別開車來犯案的，且僅僅鎖定原PO為性騷擾目標，犯案後直接離開沒有在社區內其他樓層逗留，這讓原PO感到相當恐懼，直言根本是一輩子的噩夢。

文章下引發許多女生的聲援，紛紛替原PO加油打氣，也提醒她一個人回家一定要小心不要戴耳機走路、隨身攜帶防狼噴霧。此外，有女網友留言稱這種行為甚至在網路上自有其小圈圈，「有興趣的可以去找一下類似的犯罪社群，這種偷找陌生人女鞋打手槍射精的行為，在中國跟台灣關鍵字叫做『打膠』或是『戀鞋癖』，會把作案過程拍攝下來分享到帳號上面作為戰利品。這些罪犯會在推特（現稱Ｘ）或是一些匿名性高的社群聚集，會私下分享彼此常去的社區」。

另一位網友也說，因工作關係曾了解過這類人，他們有專門的社團或是群組提供同類加入，且會分享時間地址，甚至埋伏偷拍鞋子主人的長相、年齡、行業等，「並不一定有保全就安全，有的還會跟保全賄賂套出訊息跟可以來的時間，或是對方到家的時間，有的甚至就是保全本人做出此行為」。