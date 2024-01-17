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台灣人氣伴手禮「不是台灣原產的」 網友一看超震驚：以為是傳統小吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，有阿根廷朋友來找他玩，對方準備回國時他推薦2個台灣人最常送的商品，結果意外發現有零食居然不是台灣發明的，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage
網友表示，有阿根廷朋友來找他玩，對方準備回國時他推薦2個台灣人最常送的商品，結果意外發現有零食居然不是台灣發明的，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage

不少人和外國朋友見面時會給對方伴手禮或是推薦可帶回國的禮盒，其中最受歡迎的伴手禮就是鳳梨酥。一名網友表示，有阿根廷朋友來找他玩，對方準備回國時請原po帶他去買伴手禮，於是他推薦2個台灣人最常送的商品，結果意外發現有零食居然不是台灣發明的，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，最近有個阿根廷的朋友來台出差順便找他玩，他回想當初和對方認識是在佛羅倫斯的青旅揪團吃大牛排，對方準備離開台灣時，請原po帶他去買伴手禮，於是原po就列出兩個台灣人常送禮的選項，第一個是「鳳梨酥」，第二個則是「蛋捲」，結果朋友卻滿頭問號問他，為什麼蛋捲可以帶出國，後來才發現他們對「蛋捲」的認知不同，他想像的是比較像炸春捲的食物。

後來原po找圖片給朋友看時，剛好看到維基百科的介紹才發現台灣人很愛的蛋捲居然是「西班牙」發明的，令他相當驚訝，自己喜歡的蛋捲居然不是台灣原產的，「看來我還是太菜了，有沒有人也不知道這件事的，讓我知道我不孤單」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「外國人的蛋捲跟台灣的蛋捲好像真的不太一樣」、「奇怪的知識增加了」、「每次都推鳳梨酥給朋友的我終於有新選項推薦了，不過蛋捲不是台灣的真的有點震驚」、「活這麼久第一次聽說」、「震驚，一直以為是台灣的傳統小吃」、「現在有很多做包餡的，也很好吃」。

有內行的網友表示，「蛋捲這種東西真的是從國外引進的沒錯，1977年以前台灣是沒有蛋捲的，然後山鄉股份有限公司(就是喜年來前身)看到蛋捲在香港很流行，就把蛋捲的做法從香港引進台灣，所以就流行到現在，意外變成台灣知名伴手禮」，有住西班牙的網友則表示，「西班牙居民路過，西班牙的蛋捲冰淇淋比較像是台灣的捲心酥喔」。

鳳梨酥 伴手禮 西班牙 零食

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