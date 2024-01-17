華航素食餐爆差別待遇！ 老外吃全套商務餐、陸籍婦人僅2小菜

網友爆料華航一架台北飛北京的航班，有旅客事先預訂了素食餐，上機後才發現都沒拿到，後來空姐卻把精美的商務艙素食餐給了其他外國人，卻要同樣也是訂素食餐的陸籍婦人「只吃小菜就好」，婦人甚至被告誡下次搭機前要打電話再次確認餐點，同行的台灣旅客實在看不下去，認為差別待遇太誇張，決定將過程po上網。

網友在Dcard發文指出，不曉得華航後台出了什麼問題，導致一堆人訂了素食餐，上機後開始發餐了卻拿不到。一開始有個外國人跟空姐反應，空姐說她會想辦法。而坐在台灣旅客旁的一名陸籍婦人也說自己同樣是訂素食餐，空姐卻對她說「您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？」陸籍婦人也只能說好。

過沒多久，空姐端來了商務艙素食餐給外國人，一切都被原po看在眼裡。他立刻在手機上打字給空姐看，「我可以了解一下為什麼一樣都是沒拿到素食餐，前面的老外乘客跟旁邊的婦人所拿到的東西不一樣呢？」空姐不斷跳針解釋，「沒有啦，今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」，原po則對她表示，「真的不希望妳們有如此離譜的差別待遇。」

因為原po的舉動，座艙長特地跑來看婦人訂的票，上面清楚寫著蛋奶素，但座艙長竟當場「教育」了婦人一番，認為是旅行社那邊沒處理好，下次她搭機前一定要致電華航辦公室再次確認。原po不解為何明明是華航自己系統出問題，卻要消費者以後自己負責任，彷彿錯都是在消費者身上，這名婦人還很客氣一直說沒關係。

此外，飛機在準備下降前，另外一名空姐又來「教育」了婦人一次，而且是跟剛才那名發餐的空姐說詞完全一模一樣。下機前原po還向坐在前面的那名外國人確認是否真的拿到了完整一份商務艙素食餐，外國人也證實如此。最後原po表示，以後真的不會搭華航了。

網友留言認為「完全是欺負人了吧，把那一份給老外就算了，但居然也沒給阿姨適當的賠償？」、「真的很扯，客人沒有過錯還要被教育？什麼鬼公司！」、「扯，這算啥？一樣付錢，為何差別待遇？」、「問題是華航的態度，婦人都少拿了，還要被教育，幫老人護航的搞錯重點了吧…」、「現在是兩個差異很大的餐點，這就不是處理不及的問題」。

不過也有人解釋說婦人的機票可能是「旅行社的行程單」，那也只是備註，一般旅客都會誤認為電子機票，極有可能是旅行社忘記跟航空公司預定，或沒預定成功。而老外不是高卡，老外坐在前面，婦人坐在後面，老外第一個通知空服員要素食餐，空服員就把她自己的餐點（組員是商務艙的餐點）給那名老外了。