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【即時短評】圖資濃縮簡略…國防部公布共軍情報 其實只為政治服務？

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生命只剩最後半年你選擇怎麼活？ 網友：等到那時再說

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友有朋友罹癌病逝，從發現到往生只有半年時間，他自問「如果遇到這問題會怎樣？」。示意圖／Ingimage
男網友有朋友罹癌病逝，從發現到往生只有半年時間，他自問「如果遇到這問題會怎樣？」。示意圖／Ingimage

「如果你只剩半年時間可活，自己最想做什麼事？」有時聽朋友這樣問，心中都會默默的規劃，如果事情真的發生，我最想做什麼事情。有一位男網友在Dcard 貼文中表示，有朋友罹癌病逝，從發現到往生只有半年時間，他自問「如果遇到這問題會怎樣？」

原po表示，一位罹癌朋友最近往生，雖然他選擇化療來治療癌症，但從發現癌症到往生只有半年。對於如果自己遇到這問題會怎樣，原po想了很久之後，答案很簡單，就是「一個人靜靜的過完半年，也不想化療，也不想跟別人說，也沒有什麼想做的事，也許跟一些人道歉吧！然後離開。」

有癌友們對原po的想法表示，「只能說遇到後心態又會不一樣了」、「你在感慨嗎？不用想太多，等到那時再說。我是癌友，現在見朋友每一次都當作最後一次珍惜，然後做自己喜歡的事情，這樣就好。」也有人說，「當初我是樂觀的去化療，覺得一定可以治好，結果各種化療、各種開刀、各種放射，治療到後面真的痛苦到不想活了，還好最後還是治好了，我已經不再痛苦了，但我還活著，希望各位癌友能堅持努力」、「如果很留戀世界就會選擇一邊化療一邊跟一切慢慢告別吧，接下來的治療只是儘量延長生命。我也有朋友是這樣，她很努力的活著」、「我也化療過，不要把化療想的那麼可怕，我根本完全沒吐過，根本沒那麼虛弱，會虛弱真的是因為癌症侵蝕，當然一定會有副作用，吃藥都會有副作用啊（例如感冒藥嗜睡之類的」。

也有抱持不同想法，不選擇化療的癌友表示，「如果是我應該就選擇放棄治療，做自己想做的事快樂些，然後安寧病房嗎啡補多一點，然後結束」、「我去年也送一位好友離開，他被診斷癌末的前一個月，我們甚至還去旅行。如果是我遇到，應該會辦生前告別式，然後趁身體還行出國玩吧，我已經簽好器捐了」。

有人表示，「你可以趁現在先道歉啊」，或是贊同原po的想法，「很多人都會選擇安靜離開，好像是一種無聲的溫柔。」更有較實際的網友表示，「其實我也想過，我跟你一樣，有保險留給家人就好」。

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