他嘆挺不同候選人遭友斷聯！網教「政治腦」應對法：永不傷和氣

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聯合新聞網／ 綜合報導
選舉是一時的，為政治捨棄友情不免可惜。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
選舉是一時的，為政治捨棄友情不免可惜。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

2024總統大選剛結束，但或許有些人的情緒還沒從激情的選戰中抽離。一名網友透露自己被不同政治立場的朋友疏離，至今仍未恢復，讓他難以理解，也引起眾網友議論，紛紛感嘆彼此尊重才能友誼長存。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，提到自己有個朋友是某位候選人的支持者，到了選舉日前幾天發現發文者支持另一名候選人後，就開始對他不理不睬，直到選舉結束依然不肯交談，發文者對此不禁無奈道：「有必要嗎？」

此文吸引有過相同經驗的網友留言，「有朋友直接刪我好友的」、「我只是就事論事在自己的臉書上批評了幾句，對方直接刪了我」、「這就是我不喜歡對於政治表態的原因，身邊很多政治狂熱是你不會知道的，很平常的來問你支持誰啊？回答後不是跟他一樣的就翻臉了」。

許多網友皆認為為政治拋棄友情很不可取，也無須惋惜，「為了政治立場跟家人或是朋友翻臉，是一件很蠢的事」、「不尊重別人的政治思想，這種朋友不要也罷」、「民主意識最基本的是尊重彼此的想法，政治偏激又連帶會影響情緒的朋友不必深交」、「小心眼的朋友就算了，選舉是一時，朋友是永遠的」、「理念不同就別勉強了，就算這次和了，下次還是會吵的」、「一張選票認清，很划算，很多人是用錢認清」。

另有網友分享應對「政治腦」親友的方式，「一律不回覆不討論選舉這類問題」、「我連我老婆投給誰我都不知道，沒必要問，這就是尊重跟民主自由」、「我一律不談論政治，永遠不傷和氣，別人要談我聽聽就好，不是誰EQ都夠高」、「我都先問你要投誰，等對方回答後，就說：對耶，我也是要投他，雖然心中有想要投的人，但最少可以避免衝突」。

2024選舉

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