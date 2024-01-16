快訊

德國防部機密文件外洩！曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

胡塞軍在亞丁灣攻擊美國商船：紅海航運危機擴大？

民眾黨會支持誰當立法院長？他曝「最慘結局」：恐被當空氣

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲雖落選，但8席民眾黨立委可掐住藍綠咽喉，選後政壇地位仍至關重要。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲雖落選，但8席民眾黨立委可掐住藍綠咽喉，選後政壇地位仍至關重要。圖／聯合報系資料照片

2024大選落幕，下屆新國會藍、綠、白三黨席次皆不過半，民眾黨成為關鍵少數，勢必成為藍綠合作對象，選出新任立法院長。對此，有網友指出，民眾黨提出4項國會改革議題，但萬一藍綠私下喬好，共推立法院長且通過，民眾黨要怎麼辦？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「萬一綠藍合選出立法院長，民眾黨怎辦？」為題，指出民眾黨提出四項國會改革議題，請藍綠兩黨有意選立法院長的人回答，民眾黨會根據回答再決定要支持誰，但他好奇「萬一綠藍合，兩黨自己私下喬好，共推立法院長，那民眾黨怎麼辦」？

貼文一出後，多數網友樂見其成，紛紛回應「那8席就裝飾品」、「讓他們認清自己是八席，不是八十席」、「藍綠二黨合組超級聯合政府，民眾黨八席等於空氣」、「沒萬一啊藍綠合作很讚」、「支持！我想看到綠色投給韓國瑜，拜託藍綠合」、「沒怎麼辦阿，就做好自己立委工作」、「還真希望藍綠合作給選民看看」、「一起來見證藍綠大和解」。

不過，也有部分網友認為民眾黨仍能扮演國會關鍵少數角色，紛紛指出「我猜最後還是各黨提各的，然後老柯喬功展現」、「要看人民觀感，如果不佳，藍綠馬上互嗆破局」、「民進黨不太可能接受韓當院長」、「不可能，以後還有很多法案要過的」、「這種情況就是看喬柯功力了」、「不錯啊，因為有民眾黨存在，促成藍綠和解，這也會史上留名」。

有關新任立法院正副院長選舉，民眾黨昨(15)提出四項具體承諾，對於有至於角逐立法院正副院長的人選，希望他們清楚地向台灣社會報告，包括修法建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查，強化立委利益迴避規範，還有定期公布相關經費的使用。

2024選舉 2024立委選舉 民眾黨 國會改革 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

沈富雄讚柯文哲「選得漂亮」 未來靠這3席就能國會改革

柯文哲宣布敗選！他盼重新贏回國家 網曝「深耕方向」：才有2028門票

區域立委廢票數35萬創紀錄 媒體人分析：多數來自柯文哲支持者

柯文哲敗選不辭黨主席？林濁水「1句話斷言」殘酷結局：不只四分五裂

相關新聞

民眾黨會支持誰當立法院長？他曝「最慘結局」：恐被當空氣

2024大選落幕，下屆新國會藍、綠、白三黨席次皆不過半，民眾黨成為關鍵少數，勢必成為藍綠合作對象，選出新任立法院長。對此，有網友指出，民眾黨提出4項國會改革議題，但萬一藍綠私下喬好，共推立法院長且通過，民眾黨要怎麼辦？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

他批同事尾牙中5萬不請客 網不挺：曾中3萬被迫請星巴克

有人抱怨公司尾牙抽獎活動中，同事意外中了大獎5萬元，「令人意外的是，居然沒有請部門的大家一起分享喜悅，至少請杯飲料示意一下也好」，批評中獎的同事不懂得照顧團隊感受，「想必他吝嗇小氣的印象會深植人心」。

「不是誰的功勞或失敗」…藍敗選狂抓戰犯 許常德勸世文千人讚爆

2024總統立委選舉13日落幕，賴清德勝選讓民進黨延續執政，國民黨沒能完成政黨輪替，不少人把吞敗原因歸咎於藍白合破局，甚至開始在抓核心戰犯。時常在臉書評論時事的資深音樂人許常德有感而發表示：「都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗」，一篇勸世文吸引上千人按讚。

新大選指標？2024選舉藍綠立委激戰 網友驚曝這區數據「符合全國風向」

2024總統立委選舉13日落幕，其中新北市第12選區被視為藍綠立委激戰區，最終賴品妤以81,937票不敵廖先翔92,489票落敗，失去連任機會，令支持者心疼落淚。而這場「公主對地主」的戰役也引起不少網友討論，分析該區歷來勝出立委，其關鍵「汐止區」其實相當符合全國風向。

她搭捷運遭婦人「扯髮壓地」還想拖下車 警察也看不下去

一名女網友表示，她在搭捷運時因為車上擁擠，和一旁的中國婦人不斷有肢體碰撞，沒想到對方認為自己是故意的，竟揪住她頭髮往地上壓，甚至還想把原PO拖下車，好在一旁路人出手相救，事態才沒有惡化。不過整起事件已引起捷運警察隊關注，目前原PO也報警處理。

侯友宜選輸…後方正妹哭不停 網瘋傳「好像郭雪芙」身分曝光

2024總統大選落幕，國民黨「侯康配」以467萬票排第二，侯友宜也在台上鞠躬向支持者道歉。然而當時一名甜美正妹站在侯的後方默默哭泣，也引起PTT鄉民討論她的身分。事實上，這名女子是年僅27歲的國民黨發言人楊智伃，同時也是藍營最年輕的發言人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。