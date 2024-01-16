民眾黨會支持誰當立法院長？他曝「最慘結局」：恐被當空氣

2024大選落幕，下屆新國會藍、綠、白三黨席次皆不過半，民眾黨成為關鍵少數，勢必成為藍綠合作對象，選出新任立法院長。對此，有網友指出，民眾黨提出4項國會改革議題，但萬一藍綠私下喬好，共推立法院長且通過，民眾黨要怎麼辦？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「萬一綠藍合選出立法院長，民眾黨怎辦？」為題，指出民眾黨提出四項國會改革議題，請藍綠兩黨有意選立法院長的人回答，民眾黨會根據回答再決定要支持誰，但他好奇「萬一綠藍合，兩黨自己私下喬好，共推立法院長，那民眾黨怎麼辦」？

貼文一出後，多數網友樂見其成，紛紛回應「那8席就裝飾品」、「讓他們認清自己是八席，不是八十席」、「藍綠二黨合組超級聯合政府，民眾黨八席等於空氣」、「沒萬一啊藍綠合作很讚」、「支持！我想看到綠色投給韓國瑜，拜託藍綠合」、「沒怎麼辦阿，就做好自己立委工作」、「還真希望藍綠合作給選民看看」、「一起來見證藍綠大和解」。

不過，也有部分網友認為民眾黨仍能扮演國會關鍵少數角色，紛紛指出「我猜最後還是各黨提各的，然後老柯喬功展現」、「要看人民觀感，如果不佳，藍綠馬上互嗆破局」、「民進黨不太可能接受韓當院長」、「不可能，以後還有很多法案要過的」、「這種情況就是看喬柯功力了」、「不錯啊，因為有民眾黨存在，促成藍綠和解，這也會史上留名」。

有關新任立法院正副院長選舉，民眾黨昨(15)提出四項具體承諾，對於有至於角逐立法院正副院長的人選，希望他們清楚地向台灣社會報告，包括修法建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查，強化立委利益迴避規範，還有定期公布相關經費的使用。