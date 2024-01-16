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一家8口全綠轉白！ PTT網友分析民進黨「得票內幕」

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選結果出爐，由民進黨提名的賴清德、蕭美琴勝出，成為中華民國第16任正副總統。資料照，記者曾原信／攝影
2024總統大選結果出爐，由民進黨提名的賴清德、蕭美琴勝出，成為中華民國第16任正副總統。資料照，記者曾原信／攝影

2024總統大選結果出爐，由民進黨提名的賴清德、蕭美琴勝出，將成為中華民國第16任正副總統。對此，有一名網友表示，全家以往都是支持民進黨，但自從柯文哲宣布參選後，一家8口全「綠轉白」，轉而支持柯文哲。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有白粉為什麼死不認錯的掛嗎？」為題，提到2020年總統大選，蔡英文得票數為817萬、韓國瑜550萬和宋楚瑜60萬，而今年總統大選，賴清德得票數為558萬、侯友宜467萬和柯文哲369萬。直言「柯的369，粗估就是宋50＋韓75＋蔡245，大部分的票其實是從民進黨過來」。

這名網友進一步指出，若柯文哲當初未參選，在藍綠歸隊的情況下，賴清德還是穩當選，反而柯文哲參選後，成功搶走民進黨最多票，直言「我家8票都是綠轉白，但如果侯柯配的話，我們還是投賴」，因為全家想要「真正的改變」。

貼文一出後，釣出不少網友回應，多數人都認為，若沒有柯文哲參選，賴清德幾乎可以躺著選，而中間選民也是淺綠多於淺藍，紛紛表示「國民黨就天真的以為柯沒出來，那些票都侯的」、「正常啊~吃綠的還是比較多」、「不然綠幹嘛一直打柯，就是這原因」、「當然賴贏阿！你以為KMT有年輕人票？」、「跟一堆白粉講就是聽不懂」、「當初民調就準的，不願意藍白合在哈囉？」、「藍綠對決老實說，賴票數只會少2020一點而已，因為不爽國民黨的真的比民進黨多」。

2024總統選舉 賴清德 柯文哲 侯友宜

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