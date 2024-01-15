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侯友宜選輸…後方正妹哭不停 網瘋傳「好像郭雪芙」身分曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
侯康配敗選，後方哭泣正妹惹人心疼。圖擷自侯友宜臉書
侯康配敗選，後方哭泣正妹惹人心疼。圖擷自侯友宜臉書

2024總統大選落幕，國民黨「侯康配」以467萬票排第二，侯友宜也在台上鞠躬向支持者道歉。然而當時一名甜美正妹站在侯的後方默默哭泣，也引起PTT鄉民討論她的身分。事實上，這名女子是年僅27歲的國民黨發言人楊智伃，同時也是藍營最年輕的發言人。

大選落幕，國民黨輸了總統選戰，立委選舉雖成為國會第一大黨，但席次未過半，整體表現不如預期。侯友宜在輸了總統之戰後，對於無法完成政黨輪替，也在台上致歉意，稱是自己努力不夠，辜負了大家。在這感傷氣氛中，有眼尖網友發現後方一名正妹默默哭泣，PTT也引起討論，紛紛表示：「她是誰？」、「好像郭雪芙」、「IG要漲粉了」。

事實上，這名女子是暱稱「仔仔」的楊智伃，於1996年出生，畢業於世新大學新聞系，曾擔任過體育主播、記者，2019年開始投身政治，加入前新北市市長朱立倫幕僚團隊，從事幕後工作，2021年朱立倫接任國民黨主席，任用時年25歲的她為副發言人，而楊智伃也在2023年1月10日接任國民黨發言人，是藍營發言人團中最年輕的成員。

年僅27歲的楊智伃，是藍營最年輕的發言人。圖擷自楊智伃臉書
年僅27歲的楊智伃，是藍營最年輕的發言人。圖擷自楊智伃臉書

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 楊智伃

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