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2024不分區立委／藍綠個別搶下13席、民眾黨8席 前進立院名單一次看

侯友宜吞敗…國民黨內除砲轟黃珊珊 再劍指「三大戰犯」

全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

柯文哲臉書被洗版「歷史罪人」 選民譏：還敢笑國民黨讓6%

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲（右）與副手吳欣盈（左）今晚宣布敗選，不少選民湧入柯P臉書，批評他是「歷史罪人」。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）與副手吳欣盈（左）今晚宣布敗選，不少選民湧入柯P臉書，批評他是「歷史罪人」。記者潘俊宏／攝影

2024總統大選落幕，由民進黨賴清德、蕭美琴以40%票數當選正副總統，侯友宜、柯文哲陸續宣布落選。先前藍白合議題鬧得沸沸揚揚，不少選民認為若當初老二、老三聯手，現在說不定就能擊敗綠營，實現政黨輪替，紛紛擠進柯文哲臉書留言，嘲諷柯是「歷史罪人」，但也有許多支持者鼓勵柯未來再戰。

大選前，國民黨與民眾黨原本有機會攜手合作，終結民進黨的連任，不料最後藍白合破局，最終維持三腳督局面。選舉結果公開後，不少藍營支持者在柯文哲臉書洗版，「歷史罪人」、「說好的承諾政黨輪替、還政於民呢」、「從台北市的罪人升格為中華民國的罪人」、「害大家不能政黨輪替的最大禍害」。

還有網友氣到湧入柯文哲臉書，譏諷「所以誰沒穿褲子」、「還敢笑國民黨讓6%」、「沒穿褲子的柯老三」、「潮水退了，阿北你沒穿褲子」、「如果藍白合，就政黨輪替，下架民進黨了」、「現在不得不承認自己是柯老三」、「甘心當副的就好，現在連副的都沒有」、「讓民進黨繼續執政的歷史罪人，完全以個人利益來考量」、「2024民進黨連任最大功臣就是柯文哲跟黃珊珊」。

不過也有許多支持者鼓勵柯P，「阿北別氣餒，2028我們再拚一次」、「支持阿北加油」、「阿北你是最棒的」、「2028依然支持」、「藍白合體就穩贏了，但沒有藍綠的資源已經超級厲害」、「請記得不要放棄，四年後再戰」、「未來要再選，一定繼續投你一票」、「辛苦了，四年後一樣支持你」。

民眾黨總統候選人柯文哲今晚宣布敗選，台下支持者難掩失望落淚，仍是奮力吶喊繼續加油。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚宣布敗選，台下支持者難掩失望落淚，仍是奮力吶喊繼續加油。記者潘俊宏／攝影

藍白合 柯文哲 政黨輪替 2024總統選舉 選情評論

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