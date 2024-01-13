網喊國民黨2024選舉結果最大戰功歸她 「應該是下一位女總統」

2024總統選舉即時開票，目前侯友宜突破300萬票暫居第二，賴清德仍持續領先逾60萬票拉大差距，而柯文哲得票數仍舊墊底。有網友在PTT上以「盧媽媽穩了嗎？」為標題詢問大家，猜測2028年的總統副總統選舉，會不會出現盧柯配或柯盧配。

原PO在PTT以「盧媽媽穩了嗎？」為標題詢問大家，表示在台中的選舉結果，連民進黨台中第四選區的張廖萬堅都被拉下來，「盧媽媽是不是穩了？」，並猜測：「選後盧秀燕會不會代替朱立倫成為藍營共主，並且在2028以柯盧配選總統、副總統？」。

有網友還直接詢問大家：「所以2028是柯盧配還是盧柯配？」表示2024總統大選勝負已定，若依照2000年至2004年的情形，「老二會跟老三合作，下次國民黨應該就是盧秀燕了」，好奇詢問究竟藍白會怎麼配。

網友見文表示「肯定盧柯的啦」、「她應該是下一個女總統了」、「盧柯配吧，柯文哲今天變戰犯」、「超穩，這次戰功第一是她吧」、「柯這次那到這票數，下次不會跟藍的合的」、「今晚國民黨唯一贏家」、「2028就是現在結局再演一次而已」。

也有人認為，國民黨黨內除了盧秀燕，「蔣萬安一定要出來選總統」、「蔣萬安啊！馬英九傳人、國民黨救星」，「拜託不要有柯，有柯投不下去」。