開罵年輕人「不投柯侯就會贏」 這派人吐心聲：為了政黨輪替

2024總統大選目前由賴清德以突破350萬票持續領先，侯友宜突破300萬大官緊追在後，柯文哲將近250萬居三。一名網友的深藍長輩忍不住開罵，表示要不是年輕人不顧大局硬要投柯，「侯現在早就贏賴並政黨輪替了。」讓他好奇若柯文哲不是候選人，投柯的選民會如何選擇。

一名網友在PTT發文提到，家中長輩邊看開票邊開罵，認為因支持柯文哲的年輕人硬要投柯，導致無法政黨輪替：「如果為了大局投侯，侯現在早就贏賴並政黨輪替了。」不過，原PO卻認為，無法保證投柯的年輕人就會投侯，「怎麼會有藍上不了是因為被白害的想法？」

一派網友則表示「轉投侯」，最主要原因是為了達成政黨輪替，「會，只想下架綠」、「能下架民進黨投誰都可以」、「會啊，沒合成功，大傷啊」、「兩人合作我會投，因為目標就是要拉下民進黨」。

另一派網友主張「不投侯」，這些網友一部分主張「跳脫藍綠」，「不會，但我也不會投賴」、「頂多政黨票」、「白不可能投藍」、「不會去投票」、「不會，車票省起來」，另一部分網友則表示若不投柯將轉投賴，「沒柯也是投賴」、「賴只會贏更多」、「不會，會去投賴或不投」。