快訊

當市長8年！柯文哲在北市得票率竟墊底 台北人怒噴原因

立委即時開票／許淑華哭紅雙眼自行宣布落選 盼徐巧芯照顧選民

總統選舉即時開票／賴450萬票領先侯逾80萬票 柯280萬票暫居第三

柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不解，為何柯文哲選前之夜，在凱道現場明明就突破了30萬人，仍舊在票數上慘敗？圖為民眾黨總統候選人柯文哲12日在凱道舉辦的選前之夜，現場擁入人群情形。 圖／聯合報系資料照片
有網友不解，為何柯文哲選前之夜，在凱道現場明明就突破了30萬人，仍舊在票數上慘敗？圖為民眾黨總統候選人柯文哲12日在凱道舉辦的選前之夜，現場擁入人群情形。 圖／聯合報系資料照片

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉現正開票中，至截稿為止，賴清德以304萬票持續領先，侯友宜則突破250萬票，柯文哲持續墊底。有網友在PTT網站上不解，認為為何昨(12)日的柯文哲選前之夜，在凱道現場明明就突破了30萬人，遠勝賴清德於11日於同樣地點的造勢人數，為何仍舊在票數上慘敗？

原PO以「為什麼凱道這麼多人還會輸？」為標題，表示自己是柯文哲的忠實支持者現變「哭粉」，也坦言對昨日的柯文哲選前之夜如何韓粉造勢那樣那排出聖十字了，「為什麼還會輸呢？這沒有道理啊」，也有人表示，因為工作太忙而無法參與投票，但仍舊不解柯文哲支持者這麼多人都站出來挺他了，為何仍慘輸？有網友疑惑：「所以昨天晚上凱道在high什麼？看其他場空拍圖，真的覺得是坐二搶一啊」。

不少人留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「柯粉以為凱道就是全台灣？」、「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎？」、「一堆沒投票權的」、「如果集中了全台支持者也才這樣，其實真的不算多」。也有人表示，會不會是被柯粉的選前之夜人數嚇到，「讓老人被嚇出來含淚投票」。

柯文哲 2024總統選舉 選情評論

延伸閱讀

投票率超高代表什麼？網友回：代表原本懶得投的年輕人都有投

首投妹用私章蓋選票懊悔哭了 神聖一票當場成廢票

藏壽司僅排第二名 日人最愛迴轉壽司店排行榜曝光

藍綠白三贏也三輸 黃揚明：「雙少數總統」賴清德要學習妥協

相關新聞

若藍白合早就贏了！賴清德大幅領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

2024總統大選正在開票中，民進黨總統候選人賴清德競選總部前塞滿支持者，賴清德已經衝破400萬票、得票率衝破四成，現場民眾沸騰。據了解，賴清德預估晚間7時30分到達競選總部，蔡英文總統預估晚間8時15分到達現場。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

不少人留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「柯粉以為凱道就是全台灣？」、「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎？」、「一堆沒投票權的」、「如果集中了全台支持者也才這樣，其實真的不算多」。也有人表示，會不會是被柯粉的選前之夜人數嚇到，「讓老人被嚇出來含淚投票」。

吳錚、林靜儀、苗博雅落後 網：空戰型席次還給國民黨

有網友發現，民進黨區域立委候選人中，包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅，至截稿為止均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，除了這些「空戰型」的候選人，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？

當市長8年！柯文哲在北市得票率僅第3 台北人怒噴原因

2024總統大選進入開票階段，全國各縣市開票數陸續出爐，柯文哲得票率暫居第三，落後賴清德與侯友宜。有網友指出，柯曾擔任台北市市長8年，在北市的得票率竟然也是第三，好奇詢問「台北人這麼討厭柯嗎？」引發眾人熱議。

她呼籲推「不在籍投票」保障外地國人選舉權 網大力支持：並不困難

今（13）日為2024總統立委大選，許多民眾紛紛返鄉投票，但部分在外讀書，甚至在國外工作的國人，考量到時間與經濟成本而選擇放棄投票。對此，有網友認為台灣應推行「不在籍投票」，保障國人的投票權。

選情幾點後就穩了？PTT一面倒曝「這時間點」：重點剩爭老二

今天是總統、立委大選日，投票已在下午4點截止，目前已進入開票階段。PTT網友討論，「大概開票到幾點才算穩？」不少人認為下午5點就差不多結束，坦言「已經穩下來了」，還有人認為，其實已經結束了，現在的重點反而是「爭第二」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。