柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉現正開票中，至截稿為止，賴清德以304萬票持續領先，侯友宜則突破250萬票，柯文哲持續墊底。有網友在PTT網站上不解，認為為何昨(12)日的柯文哲選前之夜，在凱道現場明明就突破了30萬人，遠勝賴清德於11日於同樣地點的造勢人數，為何仍舊在票數上慘敗？

原PO以「為什麼凱道這麼多人還會輸？」為標題，表示自己是柯文哲的忠實支持者現變「哭粉」，也坦言對昨日的柯文哲選前之夜如何韓粉造勢那樣那排出聖十字了，「為什麼還會輸呢？這沒有道理啊」，也有人表示，因為工作太忙而無法參與投票，但仍舊不解柯文哲支持者這麼多人都站出來挺他了，為何仍慘輸？有網友疑惑：「所以昨天晚上凱道在high什麼？看其他場空拍圖，真的覺得是坐二搶一啊」。

不少人留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「柯粉以為凱道就是全台灣？」、「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎？」、「一堆沒投票權的」、「如果集中了全台支持者也才這樣，其實真的不算多」。也有人表示，會不會是被柯粉的選前之夜人數嚇到，「讓老人被嚇出來含淚投票」。