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當市長8年！柯文哲在北市得票率竟墊底 台北人怒噴原因

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當市長8年！柯文哲在北市得票率僅第3 台北人怒噴原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，柯文哲在北市執政八年，得票率仍位居第三，令他感到十分訝異。圖／記者林伯東攝影
一名網友表示，柯文哲在北市執政八年，得票率仍位居第三，令他感到十分訝異。圖／記者林伯東攝影

2024總統大選進入開票階段，全國各縣市開票數陸續出爐，柯文哲得票率暫居第三，落後賴清德與侯友宜。有網友指出，柯曾擔任台北市市長8年，在北市的得票率竟然也是第三，好奇詢問「台北人這麼討厭柯嗎？」引發眾人熱議。

一名網友在PTT發文表示，參考過去總統大選民調，柯文哲第三名其實不意外，但令他感到驚訝的是，柯在台北市執政8年，「台北人卻完全不給面子，還是賞他一個老三」，不禁詢問「台北人為什麼那麼討厭柯文哲」。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示，「選票就是對政治人物打考績，老三就是證明」、「給兩次機會，越選越差」、「八年市長開這種票數真的難看」、「施政滿意度本來就墊底」、「做得爛啊，不然勒」。

其中，有網友點出，砍掉1500元的重陽敬老金影響很大，「砍1500，真的很多老人很氣」、「錢被坎沒了」、「老人們的憤怒」、「不要小看年金的恨」、「敬老金，至少我遇到的年長者都在罵」、「福利都拿掉當然不爽」。

許多台北網友也出面回應，「蓋太多社宅，侵害到台北人利益」、「大巨蛋荒廢8年」、「八年他到底做了什麼、解決了啥？交通也沒變好」、「真的當很爛，選前喊的內湖交通、違停違建，畫大餅都沒做」、「一條捷運都沒規劃，最爛之一」、「唯一有感就捷運月票」、「他八年真的什麼都沒做」。

柯文哲 得票率 民調 2024總統選舉 選情評論

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