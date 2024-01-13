快訊

總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／賴惠員、陳亭妃自行宣布當選 民進黨台南攻下3席

藍白合早就贏了！賴清德暫時領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到開票差距後抱怨，如果藍白當時合作，現在早就贏了。圖為總統候選人柯文哲(左)、賴清德(中)、侯友宜(右)。聯合報系資料照
有網友看到開票差距後抱怨，如果藍白當時合作，現在早就贏了。圖為總統候選人柯文哲(左)、賴清德(中)、侯友宜(右)。聯合報系資料照

隨著2024總統大選投票截止，目前正陸續開出選票，現階段暫由民進黨賴清德領先，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲緊追在後。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

該網友在PTT發文，他表示藍、白明明都知道「共同敵人」是誰，但卻不好好合作，甚至互相扯後腿，如今和賴清德的票數差距這麼大，兩邊其實都算是在後方助推了一把，他質問，「為何當初不好好合作？」

貼文發布後，有網友表示認同，「合作早贏了，兩個都是罪人」、「兩個人都不退一步，就一起打包下去」、「合作早贏麻了」、「因為有人覺得自己會贏」、「藍白有合一開票就結束了吧」、「藍白沒合的最大戰犯可以開始找了」、「藍白如果合真的躺著選欸」、「藍白不合就是賴躺贏」。

不過也有部分網友認為，若藍、白理念不同，確實難以勉強，「政治理念不同」、「兩個都只想當大的，合屁合」、「兩個都想當正的怎麼可能合」、「理念不一樣，我覺得合作更怪」、「都老大，沒人想當老二」、「兩個都想當總統啊」。

投票 PTT 2024總統選舉 賴清德 柯文哲 侯友宜 藍白合

延伸閱讀

情侶因選舉鬧分手？她揭真相網支持「應尊重」：投不投是自由

身分證投入票匭怎辦？過來人曝下場 網笑：有人連印章都丟進去

憂弄髒選票或蓋錯成廢票 網列舉這些「投票強迫症」

好想看開票！她問誰投完票還得趕上班？ 釣一票苦主：可憐輪班仔

相關新聞

藍白合早就贏了！賴清德暫時領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

隨著2024總統大選投票截止，目前正陸續開出選票，現階段暫由民進黨賴清德領先，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲緊追在後。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

選情幾點後就穩了？PTT一面倒曝「這時間點」：重點剩爭老二

今天是總統、立委大選日，投票已在下午4點截止，目前已進入開票階段。PTT網友討論，「大概開票到幾點才算穩？」不少人認為下午5點就差不多結束，坦言「已經穩下來了」，還有人認為，其實已經結束了，現在的重點反而是「爭第二」。

年輕人投票率很高？網一早出門見排隊人潮嚇到：前面全都是

今天是總統及立委大選日，投票時間已結束，有網友描述今早投票情形，桃園、新竹的網友回報有非常多年輕人一早就出門投票，還有人說，「排我前面的四個都年輕人」。

憂弄髒選票或蓋錯成廢票 網列舉這些「投票強迫症」

四年一次的總統大選，許多選民紛紛把握機會投票，有的人還擔心自己的選票因蓋錯、弄髒變成廢票，因此動作都相當小心謹慎，甚至離開投票所後仍擔心不已，就有網友說這會不會是一種「強迫症」，有網友說，會有這些擔心，代表選民們對自己的選票相當珍惜。

身分證投入票匭怎辦？過來人曝下場 網笑：有人連印章都丟進去

今天是四年一度的總統立委大選日，投票時要攜帶投票通知單、身分證、印章等，PTT網友討論，「會不會不小心連身分證都投下票箱？」其他人笑稱，每年都有這種烏龍事件發生，若真的搞錯投下身分證，就得等到開票後才能拿回，甚至有人分享，今天投票時一旁的民眾不小心將印章丟入票匭。

首投妹用私章蓋選票懊悔哭了 神聖一票當場成廢票

2024總統立委大選今投票，民眾皆攜帶身分證、印章及投票通知單的「投票3寶」前往投票所投票。但有女性首投族似乎因不熟悉投票作業，將私章當成可蓋上選票的印章，因為犯錯而將手中神聖的一票當場成了廢票，事後懊悔不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。