藍白合早就贏了！賴清德暫時領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

隨著2024總統大選投票截止，目前正陸續開出選票，現階段暫由民進黨賴清德領先，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲緊追在後。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

該網友在PTT發文，他表示藍、白明明都知道「共同敵人」是誰，但卻不好好合作，甚至互相扯後腿，如今和賴清德的票數差距這麼大，兩邊其實都算是在後方助推了一把，他質問，「為何當初不好好合作？」

貼文發布後，有網友表示認同，「合作早贏了，兩個都是罪人」、「兩個人都不退一步，就一起打包下去」、「合作早贏麻了」、「因為有人覺得自己會贏」、「藍白有合一開票就結束了吧」、「藍白沒合的最大戰犯可以開始找了」、「藍白如果合真的躺著選欸」、「藍白不合就是賴躺贏」。

不過也有部分網友認為，若藍、白理念不同，確實難以勉強，「政治理念不同」、「兩個都只想當大的，合屁合」、「兩個都想當正的怎麼可能合」、「理念不一樣，我覺得合作更怪」、「都老大，沒人想當老二」、「兩個都想當總統啊」。