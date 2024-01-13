她呼籲推「不在籍投票」保障外地國人選舉權 網大力支持：並不困難

今（13）日為2024總統立委大選，許多民眾紛紛返鄉投票，但部分在外讀書，甚至在國外工作的國人，考量到時間與經濟成本而選擇放棄投票。對此，有網友認為台灣應推行「不在籍投票」，保障國人的投票權。

一名女網友今日在PTT發文表示，雖然台灣不大，但對在外工作的民眾而言，返鄉車票並不好買，車票也是一筆開銷，因此她認為台灣應該推行「不在籍投票」，並且可以以「在職證明加戶籍事先申請」的方式進行。

不在籍投票方式包括網路投票、代理投票、通訊郵寄投票等，但前述方式皆有難處，會有信任、運送問題及資安擔憂等等。不過，有民眾建議，台灣可以透過「特設投票所投票」、「移轉投票」來進行不在籍投票，讓國內民眾在外地也能行使選舉權。

貼文引發網友討論，許多人大力贊同，「我們公司的移工都可以在台灣投印尼選票了」、「移轉投票技術不困難吧，很多人被迫無法太長時間回家，能在工作地點附近投票是最方便的」、「設定一個投票戶籍，選舉多久前去戶政申請，投票日去那邊領票投票，選舉結束消滅不就好了」、「各縣市設幾個投票所給不在籍的投就好了，一樣是實體投票，場地架電腦用自然人憑證，加上身分證、人臉識別等驗證技術都很成熟」、「真的，各地至少設置一個地方不難吧，運輸量這麼大代表需求很大啊」。

事實上，現在台灣只有選務人員有「移轉投票」制度，例如選務人員設籍在台北，並在新北執行公務，那他能在新北參與總統跟不分區立委選舉投票。不在籍投票制度討論多年，去年（2023）中選會也曾表態，中選會主管的公投法不在籍投票草案已送到立法院，未來會從「全國性對事公投」開始施行移轉投票，再循序漸進推動到公職選舉。