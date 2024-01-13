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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／賴惠員、陳亭妃自行宣布當選 民進黨台南攻下3席

選情幾點後就穩了？PTT一面倒曝「這時間點」：重點剩爭老二

聯合新聞網／ 綜合報導
圖由左至右，分別為總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。聯合報系資料照
圖由左至右，分別為總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。聯合報系資料照

今天是總統、立委大選日，投票已在下午4點截止，目前已進入開票階段。PTT網友討論，「大概開票到幾點才算穩？」不少人認為下午5點就差不多結束，坦言「已經穩下來了」，還有人認為，其實已經結束了，現在的重點反而是「爭第二」。

根據下午五點開票顯示，民眾黨候選人柯文哲已得到185萬票、民進黨候選人賴清德230萬票、國民黨候選人侯友宜203萬票。不過最終開票結果，仍須以中選會資料為準。

一名網友在PTT發文表示，比賽剛開始有起伏是很正常的，到後面就會逐漸穩定下來，他好奇，「那大概要幾點之後才算穩？」。

其他人則留言「一個半小時」、「五點後基本就差不多了」、「徹底沒懸念」、「六點」、「已經結束了其實，現在只是在爭第二而已，另外現在需要關心的只剩下立委那些了」、「現在剩立委了」、「恭喜賴導！大家去崩潰吧」、「現在已經穩下來了」、「一個小時後就差不多了」、「早就穩了」。

還有人留言「宣布參選那一天」、「早知結果的選舉」、「一開始就知道了」、「一下就拉開就沒戲了」、「結束了，大數據法則」、「保持領先30萬以上」、「翻桌之後，不就已經進入垃圾時間，阿伯沒被拉開就夠嗆了啦」、「贏柯粉94爽」、「賴沒上4成，很丟臉啦」。

PTT 柯文哲 賴清德 侯友宜 2024總統選舉

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