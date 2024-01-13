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年輕人投票率很高？網一早出門見排隊人潮嚇到：前面全都是

聯合新聞網／ 綜合報導
網友一早出門投票，遇到不少年輕人。投票示意圖，記者劉明岩／攝影
網友一早出門投票，遇到不少年輕人。投票示意圖，記者劉明岩／攝影

今天是總統及立委大選日，投票時間已結束，有網友描述今早投票情形，桃園、新竹的網友回報有非常多年輕人一早就出門投票，還有人說，「排我前面的四個都年輕人」。

今天是投票日，下午4時投票結束，台北市選委會截至15:40統計，北市投票率為70.64%，低於2020大選的76.31%，高於2018年的65.97%。

一名網友PTT發文表示，他今早6:00準時起床，7:45便前往附近國小投票，當時已經有許多年紀較大的民眾在排隊等待投票，他笑稱「我應該是在場的最年輕的老人了」。

不過開始投票之後，漸漸出現年輕人排隊投票，他呼籲，「大家加油啊，拜託一定要去投票，我投三張選票的那瞬間，特地看一下下面到底能不能塞東西，結論是不太可能，安心享受民主自由和沒有網軍的一天吧！」

其他網友留言「我也是這個時間去，排我前面的四個都年輕人」、「看到很多比我年輕」、「桃園超多年輕人20-30歲」、「86路過，都年輕人」、「我反而看到比較多年輕人」、「鄉下地方，去的時候只有我一個人」。

另也有網友發文表示，他一早出門投票就看到許多年輕人在早餐店，手中還拿著投票通知單，直呼「大家怎麼都那麼早起，太猛了吧！」

有網友留言「年輕人比以往還多」、「很多人還要去上班」、「早上超多年輕人」、「年輕人比想像中的多」、「排隊前十名，年輕和老人勢均力敵」、「剛投完，年輕人很多」。但也有人說「老人人數碾壓」、「沒有，都老人」、「我這邊老人多」、「幾乎都老人」、「南部現場老人比很高的」。

投票率 PTT 2024總統選舉

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