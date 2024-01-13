憂弄髒選票或蓋錯成廢票 網列舉這些「投票強迫症」

四年一次的總統大選，許多選民紛紛把握機會投票，有的人還擔心自己的選票因蓋錯、弄髒變成廢票，因此動作都相當小心謹慎，甚至離開投票所後仍擔心不已，就有網友說這會不會是一種「強迫症」，有網友說，會有這些擔心，代表選民們對自己的選票相當珍惜。

一名網友在PTT八卦版以「投完一直擔心有沒有蓋錯／弄髒是強迫症？」為題發文，提到自己投完票之後，不停回想，擔心自己投票時是否蓋錯格子，或是不小心將印泥弄髒選票，讓原PO相當好奇：「這是不是一種強迫症啊？」

多數網友們表示也有跟原PO同樣的「強迫症」，「拿起來一直吹」、「會，我折起來發現，會不會蓋太濕」、「+1很怕蓋錯／歪」、「很怕對折會複印到另一個人」、「看到前面文章說沒帶身分證，我搭車的時候也把皮夾拿出來反覆檢查了2到3次」、「我也是，一直覺得自己蓋錯了或很怕變廢票」、「一直以來（選票）都是用卷的」。

也有網友們科普，要選民不用太擔心，「圈選章是有正反的，對折印到還是可以辨識」、「就算有點印到，只要能辨別原本蓋哪邊也是有效票啦」、「沾到沒差其實，那個章設計可以判斷」。

還有網友表示，選民們小心翼翼的投票，意味著大家很重視自己的投票權：「代表我們很珍惜這一票呀！」