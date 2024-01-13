身分證投入票匭怎辦？過來人曝下場 網笑：有人連印章都丟進去

今天是四年一度的總統立委大選日，投票時要攜帶投票通知單、身分證、印章等，PTT網友討論，「會不會不小心連身分證都投下票箱？」其他人笑稱，每年都有這種烏龍事件發生，若真的搞錯投下身分證，就得等到開票後才能拿回，甚至有人分享，今天投票時一旁的民眾不小心將印章丟入票匭。

進入投票所投票時，必須先查驗身分證、蓋印章後，才可領取投票單投票，最後必須將投票單投入指定投票箱內。一名網友在PTT發文表示，會不會有人在蓋完選票後，不小心將身分證連同選票一起投入選票箱內，「會發生這種情況嗎？是不是要等到開完票才能拿回？」

其他人則留言「是的，打開票匭才能拿，幾年前遇過這種智障」、「每年都有」、「有，四點以後再來拿」、「等開票拿囉」、「順便監票啊」、「早上就有聽到選務人員提醒身分證收口袋」、「我今天也差點連著印章一起下去」、「每年都有，晚上再去領」、「每次都有人這樣幹」、「你不會是第一個跟最後一個」。

還有人留言「有人把機車鑰匙也投下去啦」、「連家鑰匙都一起丟下去都有，4點才能回家」、「手機印章身份證鈔票戒指都有」、「當然有啊！我就遇過，叫他開完票再來領」、「我剛剛投票，旁邊的把印章丟進去了」、「投票真的是智力測驗」、「通常是戒指之類的，就等開票會還」、「剛剛很怕不小心連身分證都丟下去」。