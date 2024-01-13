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即時開票／好天氣能衝高投票率？台北市投票率約7成 低於2020年大選

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投票日路上塞爆「整條紅通通」 網傻眼：太離譜

聯合新聞網／ 綜合報導
今日總統立委大選，有網友驚訝表示北部車潮眾多，路上到處都在塞車。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照
今日總統立委大選，有網友驚訝表示北部車潮眾多，路上到處都在塞車。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照

2024總統立委大選今（13）日登場，不少民眾都返鄉投票，不過有北部網友抱怨，台北居然紫爆，到處都在塞車，傻眼表示真的好誇張，對此不少人推測，是因為今天好天氣，讓許多人投完票就開車出門玩樂。

一名網友在PTT以「北部這個人潮太驚人了吧」為題發文表示，以為大家都是北漂仔，投票日應該都回中南部老家投票，沒想到今天台北路況卻紅爆、紫爆，一堆地方都在塞車，直呼實在太誇張，詢問眾人怎麼回事。

貼文立刻引發迴響，許多人紛紛回應，「真的，今天要搭捷運，不能搭公車」、「太離譜了」、「要進台北市投票塞爆」、「我覺得路上車禍不少也有關係」、「路上車超多是真的」、「天氣好，投完票都出去玩了」、「平常假日可以早出發，因為投票八點才開始，所以就通通差不多時段一起出門」、「回家投票，塞車正常」、「剛剛台北橋塞超久」。

也有網友表示，連平日上班不會塞車的路，今天假日居然也都超擁擠，「我家前面就跟上班日的尖峰時間一樣」、「我家小巷子假日沒看過這麼多人過」、「交流道附近整個塞爛，是平常好幾倍」、「高速公路塞車路上」、「我開車出門，真的到處塞」、「扯到翻，早上從台中出發塞到台北，現在回程還在塞」。

投票 塞車 高速公路 2024總統選舉

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