太用力？圓圈章墨水滲透汙染選票 下場讓網友全傻眼

今天（13日）是2024總統、立委選舉的投票日，一大早陽光普照，讓許多人趁著好天氣紛紛外出投下神聖一票。不過有一名網友在PTT表示老婆在蓋印時，墨水透過去印到另一張選票上，導致最後蓋成廢票，就有內行人提醒選票對摺就好不要按壓，以免印章汙染選票。

原PO在PTT以「善意提醒選票不要疊在一起蓋章」為題發文，他說一早陪老婆去投票，也不知道是今年選票比較薄，還是墨水比較多，老婆在蓋章時就因為墨水滲透過去，印到另一張選票上，導致最後只好蓋成廢票，因此他呼籲大家在投票時，千萬不要把選票疊在一起蓋章。

貼文讓不少人看了也傻眼，「誰會這樣蓋啊？」、「笑死，新手村剛出來的嗎？」、「第一次投嗎？」、「可以透過去也是蠻厲害的」、「省時間也不是這樣蓋」、「印泥用這麼多幹嘛？輕輕點一下不就好」、「透過去就真的無解了」、「我也疊著蓋怎麼沒透」、「有這麼興奮？需要這麼大力蓋嗎？」、「墨水就算是免費，也要節省使用，留給後面」、「有想過有這種事情，但沒想過真的會發生」。

還有網友建議蓋完晾乾再蓋下一張，「我都一張張蓋，還花幾秒吹吹再疊起來」、「蓋完印之後慢慢在那邊甩到乾啊，後面的人慢慢排沒差吧」、「我都是一張蓋完、晾乾，才蓋下一張」、「自帶厚紙去吸乾，銀行櫃台也會用紙吸乾」。

其中有內行人就解釋所謂「有效票」的認定，他說基本上只要圓圈章有蓋在候選人圈選欄範圍裡面，就算大部分圓圈章是在欄位框以外，只要摸到邊就是有效。他還分享曾經遇過的案例，「有些人摺得太多層，結果半乾的圓圈碰到對面候選人欄位邊框，因為印子實在太清晰，導致同一張選票有2位以上圈選者被唱成無效票」。

他提醒大家投票時，不要把選票當色紙來七摺八摺，稍微對摺不要按壓避免亮票即可，「除了可以防止印章汙染選票，對於開票時選務人員撿票唱票速度都有幫助」。