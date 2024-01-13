快訊

返鄉投票突喊卡！金門加派班機臨時取消被質疑介選 國防部回應了

吳欣盈投完票隨手比「一手勢」遭檢舉 北市選委會已調查受理

大馬羽賽／逆轉陳雨菲中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

太用力？圓圈章墨水滲透汙染選票 下場讓網友全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
總統及立委選舉今天登場，民眾需在投票所投下總統副總統、區域立委與不分區立委（政黨票）三種選票。記者侯永全／攝影
總統及立委選舉今天登場，民眾需在投票所投下總統副總統、區域立委與不分區立委（政黨票）三種選票。記者侯永全／攝影

今天（13日）是2024總統、立委選舉的投票日，一大早陽光普照，讓許多人趁著好天氣紛紛外出投下神聖一票。不過有一名網友在PTT表示老婆在蓋印時，墨水透過去印到另一張選票上，導致最後蓋成廢票，就有內行人提醒選票對摺就好不要按壓，以免印章汙染選票。

原PO在PTT以「善意提醒選票不要疊在一起蓋章」為題發文，他說一早陪老婆去投票，也不知道是今年選票比較薄，還是墨水比較多，老婆在蓋章時就因為墨水滲透過去，印到另一張選票上，導致最後只好蓋成廢票，因此他呼籲大家在投票時，千萬不要把選票疊在一起蓋章。

貼文讓不少人看了也傻眼，「誰會這樣蓋啊？」、「笑死，新手村剛出來的嗎？」、「第一次投嗎？」、「可以透過去也是蠻厲害的」、「省時間也不是這樣蓋」、「印泥用這麼多幹嘛？輕輕點一下不就好」、「透過去就真的無解了」、「我也疊著蓋怎麼沒透」、「有這麼興奮？需要這麼大力蓋嗎？」、「墨水就算是免費，也要節省使用，留給後面」、「有想過有這種事情，但沒想過真的會發生」。

還有網友建議蓋完晾乾再蓋下一張，「我都一張張蓋，還花幾秒吹吹再疊起來」、「蓋完印之後慢慢在那邊甩到乾啊，後面的人慢慢排沒差吧」、「我都是一張蓋完、晾乾，才蓋下一張」、「自帶厚紙去吸乾，銀行櫃台也會用紙吸乾」。

其中有內行人就解釋所謂「有效票」的認定，他說基本上只要圓圈章有蓋在候選人圈選欄範圍裡面，就算大部分圓圈章是在欄位框以外，只要摸到邊就是有效。他還分享曾經遇過的案例，「有些人摺得太多層，結果半乾的圓圈碰到對面候選人欄位邊框，因為印子實在太清晰，導致同一張選票有2位以上圈選者被唱成無效票」。

他提醒大家投票時，不要把選票當色紙來七摺八摺，稍微對摺不要按壓避免亮票即可，「除了可以防止印章汙染選票，對於開票時選務人員撿票唱票速度都有幫助」。

2024大選 2024總統選舉 投票

延伸閱讀

嘉義縣立委候選人先後投票 蔡易餘忘帶印章改捺手印

人潮湧進投票所「狂繞3圈」 網曝不輸辦年貨盛況：年輕人比想像多

今天投開票 注意帶齊這些東西

總統立委大選 上午8時至下午4時投票

相關新聞

太用力？圓圈章墨水滲透汙染選票 下場讓網友全傻眼

今天（13日）是2024總統、立委選舉的投票日，一大早陽光普照，讓許多人趁著好天氣紛紛外出投下神聖一票。不過有一名網友在PTT表示老婆在蓋印時，墨水透過去印到另一張選票上，導致最後蓋成廢票，就有內行人提醒選票對摺就好不要按壓，以免印章汙染選票。

買家剛下單馬上訊息轟炸「催貨」 賣家無言：到底誰有問題

許多人都喜歡網購，有些買家擔心太晚拿到商品，會提醒賣家記得出貨。不過有一名網友分享，近期他遇到一位買家，下單後才過一分鐘，就開始奪命連環傳訊息「催貨」，讓他感到很無奈，將對話紀錄公開，無奈詢問眾人「到底誰有問題」。

路邊攤花200元買四顆「日式麻糬」 姐姐崩潰喊：弟弟是盤子！

物價瘋漲的年代，甜點「麻糬」的價格多少才算合理呢？一名女網友表示，弟弟近日在路邊推車購買一盒四大顆的綜合口味麻糬，要價200元，讓她直呼：「弟弟是盤子！」引發熱議。

道路紅白標線是什麼意思？ 網友搶答：紅白大對抗

台灣道路除了坑坑窪窪不平整之外，標線規劃也是令開車族詬病之一，有些標線真的讓人看不懂用意。一位男網友在臉書「爆廢2公社」貼圖發文表示圖中的紅白色線這樣畫到底代表什意思？眾人皆知路邊畫紅線表示不能停車，白線之外表示可以停車，那紅白色線表示可不可停車呢？

水溝淹水元兇竟是「麵條和紅油」 日式拉麵店遭控非法排廢油

台北市公館商圈的一間書店業者發文控訴，之前疏通淹水的水溝時，發現後方的拉麵店非法直接排放廢油、廢水至一般下水道，事後還試圖卸責給其他店家，找尋主管機關處理也只是相互踢皮球。目前拉麵店負責人已發文致歉，並暫停營業進行相關改善工程。

付款將錢放桌上很沒禮貌？ 店員堅持「放手上」否則不結帳

結帳時，多數民眾會將錢直接交給店員，不過今（11）日有名網友分享，自己前陣子在超商結帳時，將錢放在桌上，沒想到店員直接無視他、不收錢，轉身幫下一位顧客結帳，讓他感到很疑惑，詢問眾人「難道將錢放在桌上是我的錯嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。