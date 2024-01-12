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路邊攤花200元買四顆「日式麻糬」 姐姐崩潰喊：弟弟是盤子！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現路邊推車攤販賣的日式麻糬一盒要200元。示意圖，非當事店家。圖／Ingimage
一名網友發現路邊推車攤販賣的日式麻糬一盒要200元。示意圖，非當事店家。圖／Ingimage

物價瘋漲的年代，甜點「麻糬」的價格多少才算合理呢？一名女網友表示，弟弟近日在路邊推車購買一盒四大顆的綜合口味麻糬，要價200元，讓她直呼：「弟弟是盤子！」引發熱議。

一名網友在Dcard發文提到，弟弟購買了路邊推車攤位販賣的日式麻糬，沒想到，一盒綜合口味，共有四顆的麻糬要200元，原PO強調這價格不合理：「我一直問是不是有包草莓才這個價格，他說沒有只是一般」。原PO的家人吃完認為口感不佳，原PO則發現意外還不錯吃，並不像家人評價的那般，但仍然不會想花上200元買四顆麻糬。

不過也有網友認為這樣的價格並不會太貴，「要看製作方法吧，現在很多麻糬都很貴倒是確實」、「我覺得不能用外表判斷耶，就像妳說家人覺得不好吃，自己吃發現還不錯」、「烘焙材料漲價滿多，很多看起來很美的蛋糕吃起來也是難吃，就是覺得值不值得而已」、「個人覺得正常價，但就是只能偶爾買來吃的那種」。

許多網友認同原po的看法，認為這盒麻糬根本「盤子價」，「一般包紅豆、花生、芝麻的傳統麻糬一盒8顆大約100-120，照片這種大顆麻糬（大福）沒有包水果的話一顆30就很貴囉，這價格虧妳弟買的下去」、「好貴，看不懂是日式在哪裡」、「120才是正常價吧？」、「沒寫價錢真的不敢買，不然就是買之前要先問」。

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