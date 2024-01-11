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付款將錢放桌上很沒禮貌？ 店員堅持「放手上」否則不結帳
結帳時，多數民眾會將錢直接交給店員，不過今（11）日有名網友分享，自己前陣子在超商結帳時，將錢放在桌上，沒想到店員直接無視他、不收錢，轉身幫下一位顧客結帳，讓他感到很疑惑，詢問眾人「難道將錢放在桌上是我的錯嗎？」
原PO在PTT上發文表示，前陣子在超商結帳時，將零錢數一數放在桌上，結果店員竟然無視他，直接幫下一位結帳。原PO以爲店員沒有看到桌上的零錢，便伸手向店員示意，店員表示「你要把錢放我手上」，照做後才願意給他發票。
原PO解釋，為了讓店員方便看清楚零錢數目，習慣會攤開分類好放在桌上，「這種事我做幾十年了，還真第一次遇到要把錢親手放店員手上的」，讓原PO感到十分疑惑，詢問網友「錢放桌上讓店員自己拿算沒禮貌嗎」？
貼文引發網友討論，許多人一致認為將錢放桌上很不禮貌，「沒禮貌啊，除非有給盤子放」、「有點白目」、「放桌上店員很難拿」、「紙鈔還好拿，硬幣很難拿你知道嗎」、「超討厭，人多的時候根本沒時間一個一個拿」、「其實是真的感覺很差」、「我覺得很沒禮貌，但那店員EQ也是不好」、「他如果伸手了你還無視去放桌上就是你白目，故意刁你合理」。
不過也有人認為，將錢放桌上並非不禮貌，而是取決於當下的態度，「文化不同啦，日本都是放盤子，台灣好像很少這樣」、「減少接觸傳染細菌病毒有啥不禮貌」、「還好吧，除非他伸手出來你還閃他的手放桌上」、「要看對方有沒有伸手，還有你的態度」、「看態度吧，有時候只是零錢太多要攤在桌上數，說句不好意思觀感會好很多」。
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