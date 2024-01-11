吃熱炒喝啥最對味？ 眾人跪求超夯「國民飲料」：拜託快回歸

正值歲末年終尾牙之際，各種大小宴會、朋友或同事之間的聚餐也愈來愈多，尤其百元快炒的熱炒店，菜色豐富多樣CP值高是許多人吃飯的考量選擇之一。有網友就在ptt發問說，大家到了熱炒店吃東西，都會叫什麼飲料？

原po在ptt發文表示自己吃熱炒一定會叫飲料，但本身酒量沒有很好，加上如果聚餐當天有騎車，就只會拿碳酸飲料，最喜歡的口味是蘋果西打，甜度適中，而且冰過後再喝，那個氣泡感覺很不錯，只是最近變得很難找到這款飲料。

底下網友皆紛紛回應「加鹽沙士」、「麥仔茶」、「烏梅汁」、「芭樂汁」、「開喜烏龍茶」、「拜託蘋果西打快回歸！」還有人認為無糖茶比較解膩然後又可以清味道。

但也有人說喜歡喝隔壁手搖店的珍奶，「金車梅子汽水！！！最近的新歡，跟火鍋熱炒都很搭」，不過也有許多人說吃熱炒就是要配啤酒喝才爽。

事實上，蘋果西打去年經歷種種風波，導致市面上的通路幾乎絕跡。不過後來生產蘋果西打的的老牌食品廠大飲指出，蘋果西打已經在2023年的10月至11月開始試生產，即日起蘋果西打CAN330、PET600各通路逐步恢復上架。

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