大選倒數2天卻沒收到「投票通知單」 內行人曝光解決辦法

2024總統大選投票日即將到來，一名網友表示，同住家人都收到投票通知單，唯獨他和父親遲遲未收到，擔心投票當天還是沒收到，還能投票嗎？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議，更有內行人分享1招解決辦法。

這名網友在PTT以「沒拿到投票通知書」為題，指出本週六（13日）就是投票日，但同住家人都有收到投票通知單，就只有自己和父親沒收到，打去里長辦公室詢問，對方表示可能是區公所漏印，會請區公所立刻補印，但「漏印」的說法讓他難以接受。

這名網友表示，投票日就快到了，對於尚未收到投票通知單感到很焦慮，也好奇是否有人跟他一樣，還沒有收到投票通知書，同時也詢問「若到投票日當天都沒收到投票通知書，我和爸爸還能夠去投票嗎？」。

貼文一出後，讓不少網友吃驚，紛紛表示「這有點嚴重欸」、「該檢舉了吧」、「沒有通知書沒差，但如果這種行為可以檢舉」、「沒收到好扯，好奇原PO是首投族嗎」、「還是搬過去滿4個月了沒」、「這也太扯了，可以檢舉吧」。

不過也有內行網友表示，其實只要帶身分證，一樣可以投票，紛紛指出「有身分證就能投」、「不用也可以，身分證印章選務一樣會核對」、「直接帶身分證、印章去投票所就好」

事實上，中央選舉委員會官網也有設置「問答專區」，提及沒收到「投票通知書」仍然可以投票，選務會會核對名字給予投票單。若民眾沒收到通知書，不知道自己應該要去哪個投票所投票，可至中選會網站上查詢，只需輸入身分證字號與出生年月日即可。