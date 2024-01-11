東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

喜愛旅行日本的國人注意了，歐洲式扒手到日本工作了？一名疑似是香港人的網友近日在臉書社團「日本自由行討論區」中PO文表示，在日本東京車站內遇到一名偷兒高手，悄悄地從他的背包拿走了錢包內的信用卡，直到收到信用卡公司的簽帳通知，失主才驚覺信用卡被盜，讓他表示：「歐洲式的扒手們已到日本工作了」。

網友對此驚訝表示：「號稱安全的國家，竟然有這種事發生？」、「日本也會有小偷和殺人犯的，還有綁架犯」、「難怪日本交易超過一萬日幣要按密碼」、「背包背後面東西就是別人的了」。

該文也釣出許多人在遊日時的慘痛經驗。有人表示曾經在日本東京失竊信用卡10分鐘後被盗刷10幾萬台幣，也有人說接連旅行東京和大阪等地，竟連續被打開背包兩次，讓不少網友紛紛討論起在國外如何打國際電話、立即請銀行止付的方式。有人抱怨因為出國旅行不會開通國際電話，導致在信用卡被偷竊後無法立刻通知到國內的銀行。

有網友表示，只要透過skype在國外也能撥打銀行的免付費電話，但也有人回應說：「國內外打0800不用錢，國外要打回國內跟國內打非0800需要儲值代幣扣款」，有網友還分享一些銀行透過自家的APP也能立刻在國外止付信用卡消費。

還有網友分享美國式的機場扒手犯案方式，小偷通常只需要一個小型讀取器，就能在靠近你時讀取信用卡資訊，不需拿走信用卡，讓人直呼「一整年沒事，但一出國過了機場就被盜刷」。