快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示在日本東京車站內遇到偷兒高手拿走錢包內的信用卡，直到收到信用卡公司的簽帳通知，失主才驚覺信用卡被盜。示意圖，圖片來源：Ingimage
一名網友表示在日本東京車站內遇到偷兒高手拿走錢包內的信用卡，直到收到信用卡公司的簽帳通知，失主才驚覺信用卡被盜。示意圖，圖片來源：Ingimage

喜愛旅行日本的國人注意了，歐洲式扒手到日本工作了？一名疑似是香港人的網友近日在臉書社團「日本自由行討論區」中PO文表示，在日本東京車站內遇到一名偷兒高手，悄悄地從他的背包拿走了錢包內的信用卡，直到收到信用卡公司的簽帳通知，失主才驚覺信用卡被盜，讓他表示：「歐洲式的扒手們已到日本工作了」。

網友對此驚訝表示：「號稱安全的國家，竟然有這種事發生？」、「日本也會有小偷和殺人犯的，還有綁架犯」、「難怪日本交易超過一萬日幣要按密碼」、「背包背後面東西就是別人的了」。

該文也釣出許多人在遊日時的慘痛經驗。有人表示曾經在日本東京失竊信用卡10分鐘後被盗刷10幾萬台幣，也有人說接連旅行東京和大阪等地，竟連續被打開背包兩次，讓不少網友紛紛討論起在國外如何打國際電話、立即請銀行止付的方式。有人抱怨因為出國旅行不會開通國際電話，導致在信用卡被偷竊後無法立刻通知到國內的銀行。

有網友表示，只要透過skype在國外也能撥打銀行的免付費電話，但也有人回應說：「國內外打0800不用錢，國外要打回國內跟國內打非0800需要儲值代幣扣款」，有網友還分享一些銀行透過自家的APP也能立刻在國外止付信用卡消費。

還有網友分享美國式的機場扒手犯案方式，小偷通常只需要一個小型讀取器，就能在靠近你時讀取信用卡資訊，不需拿走信用卡，讓人直呼「一整年沒事，但一出國過了機場就被盜刷」。

日本 偷竊 東京 信用卡

延伸閱讀

營養師盤點星巴克那堤前3名熱量排行：等同吃一個炸雞腿便當

南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

飛韓國1299起！台灣虎航促銷開跑 機票達人教學「搶票4妙招」

「顧路順便背法條」外送員考上警察四等考 正額錄取

相關新聞

深夜收工街上被調戲 女出1招大絕 嚇到3男爆粗跑走笑死網友

單身女士深夜回家在街上被眾男調戲，許多人都會不知所措，但台灣1名打工女想到辦法嚇退眾人！ 事發樓主有晚10時許收工回家，途中有3名男子從其身邊經過，其中1人對她吹口哨，同時叫她「正妹喔」，打工女立即

清潔工月收破5萬自認不錯 網友揪細節搖頭：其實很低薪

刻板印象中，以勞力為主的工作月薪都不算太高，但近日在網路論壇Dcard上有名網友發文表示自己是清潔工，薪資待遇卻很不錯，吸引許多網友留言討論。 原PO以「我是清潔工，但是薪水還不錯」為題發文，他說自

東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

在日本東京車站內遇到一名偷兒高手，悄悄地從他的背包拿走了錢包內的信用卡，直到收到信用卡公司的簽帳通知，失主才驚覺信用卡被盜，讓他表示：「歐洲式的扒手們已到日本工作了」。

哭了！50嵐今漲價「紅茶拿鐵變75元」 北部人嘆：以後改喝開水

去年（2023）有民眾在Dcard指出，連鎖手搖飲料店「50嵐」北區公告稱，由於營運、營銷成本不斷提高，自2024年1月10日起，商品售價調漲5～10元。今日（10），就有網友在PTT以「慟！五十嵐漲價了！」發文表示，平時常點的紅茶拿鐵竟從65元漲到75元，瞬間引起許多饕客熱議。

好心幫冒煙自撞車報警「避免火燒車」 他反被告肇逃超傻眼

熱心助人之餘，也要了解自保之道，避免後續有糾紛。日前有位網友表示，他行車過程中，發現隔壁車子自撞且正在冒煙，趕緊下車幫忙，沒想到事後卻接到警局電話「對方控告肇事逃逸」。

離開會懷念！陸籍女大生赴台旅遊 讚台人說話具備「1特質」：禮貌又友好

「台灣最美麗的風景是人」這是許多外國人來台旅遊會留下的美好記憶。一名從香港來台灣旅遊的女網友表示，旅途過程中不僅感受到滿滿的熱情與善意，連弄丟的相機和銀行卡都在不經意間失而復得，並且不小心弄壞東西也沒被店家求償，讓她相當感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。