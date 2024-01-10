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好心幫冒煙自撞車報警「避免火燒車」 他反被告肇逃超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨好心幫忙路上自撞車輛叫救護車，卻被告「肇事逃逸」。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨好心幫忙路上自撞車輛叫救護車，卻被告「肇事逃逸」。示意圖／Ingimage

熱心助人之餘，也要了解自保之道，避免後續有糾紛。日前有位網友表示，他行車過程中，發現隔壁車子自撞且正在冒煙，趕緊下車幫忙，沒想到事後卻接到警局電話「對方控告肇事逃逸」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他開車看到有車子自撞，正在冒著煙，擔心著火讓駕駛無法逃困，也怕被二次追撞，於是下車幫忙查看，並叫救護車、指揮交通。

不過原PO沒想到的是，他事後接到警局的電話，警察告知「車主說你跟他擦撞，然後你停在路邊看一下就肇事逃逸了」，這讓原PO氣炸直呼「這年頭真的好心沒好報，不就好險我自己有行車記錄器？」

對此，網友們一面倒力挺原PO回應，「提告他們誣告，年前賺個紅包」、「直接提告誣告，給警察看行車記錄器，看能不能順便檢舉他們」、「這個情況在你幫忙報警後，要等警察來，交行車影片給警察，才能避免好心之後，後面被告浪費時間」、「太可惡了，根本沒天良，這種只能反告死他了」、「就是有這種人，社會上才會越來越少人幫忙」。

行車記錄器 自撞 車禍 肇逃

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