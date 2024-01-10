離開會懷念！陸籍女大生赴台旅遊 讚台人說話具備「1特質」：禮貌又友好

「台灣最美麗的風景是人」這是許多外國人來台旅遊會留下的美好記憶。一名從香港來台灣旅遊的女網友表示，旅途過程中不僅感受到滿滿的熱情與善意，連弄丟的相機和銀行卡都在不經意間失而復得，並且不小心弄壞東西也沒被店家求償，讓她相當感動。

原PO在小紅書以「我發現台灣人都有一種特質」為題發文，大讚台灣人說話語氣都「溫溫柔柔的」，旅行中碰到的台灣人都很禮貌友好，讓她旅行結束後依舊念念不忘，決定把在台灣遇到的善意記錄下來。

原PO說，抵達台灣的第一天，在叫車前往夜市的路上，計程車司機主動介紹了很多當地好吃、好逛的地方，讓她感受到滿滿的善意。同時，在辦理完飯店的入住手續之後，不自覺地把相機遺留在櫃檯，直到外出返回被服務人員叫住才知道沒拿相機。

第二天晚上，原PO和旅伴外出一整天回來飯店，再次被櫃台服務生叫住，問有沒有弄丟銀行卡，並解釋說是白天的時候有一位計程車司機在車上撿到送來飯店，讓原PO又驚又喜說「我們完全沒發現」。原PO表示，第二天外出一共透過Uber系統叫了三次車，「也不知道是在哪輛車上掉的」，且撿到失物後「司機也沒有聯繫我們要送回來的路費」，真的非常感動。

原PO還回憶說，在台南的某間奶茶店隨手買杯奶茶，店員小姐知道原PO一行人從香港來玩，除了稱讚「很厲害哎兩個女生自己從香港來台灣玩」之外，還送原PO耶誕節糖果並祝福旅途愉快。再來就是前往便利商店的路上經過一家小店，門口放了塊玻璃，由於當下原PO專注在看地圖導航沒注意看路，因此不小心絆倒弄碎玻璃，沒想到店員只說了「沒關係」就讓原PO離開，沒有計較任何損壞或者索取任何賠償。

除了以上這些美好的經驗，原PO也觀察到台灣對小動物很友好，不僅有舉辦關於動物陪伴的展覽，大街小巷很多公共標識也採用可愛的小動物圖案作設計，「真的很喜歡」。

貼文曝光後不少網友回應說「謝謝妳喜歡台灣」、「你有一對會發現美好的眼睛」、「心善的人看任何事物都是美好」、「不得不說你很幸運遇到好司機，有少部分司機素質其實不太好，歡迎你下次再來玩唷！」。另外有網友好奇表示「為什麼你可以去台灣啊？」、「哇！好羡慕你可以去台灣，我也好想去」，原PO也解釋說「留學生可以去旅行」。