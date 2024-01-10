清潔工月收破5萬自認不錯 網友揪細節搖頭：其實很低薪

刻板印象中，以勞力為主的工作月薪都不算太高，但近日在網路論壇Dcard上有名網友發文表示自己是清潔工，薪資待遇卻很不錯，吸引許多網友留言討論。

原PO以「我是清潔工，但是薪水還不錯」為題發文，他說自己是駐點在屏東政府機關的清潔工，月薪31500，上下班非常準時（8:00-17:00），加上下班後還會到自助餐兼職（17:30-20:00），每月薪水再加9900元，周六再接案居家清潔月收再增1萬元左右，零零總總算起來自己1個月收入可以超過5萬元，原PO表示「年輕人月薪51400還可以吧？公家機關駐點部分還有年終1.5個月，勞力工作其實賺蠻多的」。

貼文一出引來許多網友發表不同意見，不少網友佩服原PO腳踏實地的態度「我真的覺得你很棒！努力踏實，加油！」、「肯拚給個讚」、「多做多得感覺不錯」、「肯為自己努力的人都值得讚許」。

但也有網友覺得這樣的作法只適合年輕還有體力的時候，建議原PO可以考慮高時薪副業「辛苦了，但看似賺很多實則很少，拿很多時間換的，你原本犧牲掉的時間可以拿來陪伴家人、陪伴女友，看你願不願拿19,900換而已，真的有需求的話，個人建議兼職的部分應該要以高時薪的副業或是有發展性的副業為主」、「年輕的時候可以這樣幹，等年紀到了體力不行很難這麼硬。現在賺的錢要好好做規劃，免得辛苦白費」。

然而貼文下也有網友覺得以原PO的工時其實薪資不高，「這樣拿時間堆出來的收入，說勞力工作薪水也不錯的概念就像1個便當吃不飽你可以吃2個，8小時工作賺不夠你可以工作16小時，不是要他不努力了，而是希望他有意識這樣的薪水是低的，努力很重要，選擇也很重要」。