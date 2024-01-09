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《博恩夜夜秀》是不是比賀瓏好笑？ 網友這樣解析

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩。擷自「博恩夜夜秀」主持人曾博恩臉書影片
台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩。擷自「博恩夜夜秀」主持人曾博恩臉書影片

國外的脫口秀（talk show）節目行之有年，也造就許多具權威性的知名主持人，例如《艾倫秀》（The Ellen Show）、《詹姆斯・柯登深夜秀》（The Late Late Show with James Corden）等，而在台灣最著名的就是《博恩夜夜秀》，以上這些脫口秀節目中，多數內容偏向時事，由主持人犀利的問答考驗來賓的反應能力。有一位男網友在PTT上貼文表示，感覺博恩有在思進取，想模仿國外脫口秀的東西，是不是要跟《賀瓏夜夜秀》做比較，才能突顯兩個談話性節目的優缺點。

原PO在貼文中表示，跟國外的脫口秀主持人互相比較，台灣的脫口秀主持人表現和節目內容真的像剛出生的小嬰兒，但原PO感覺博恩有在思進取，主持方式和節目內容想模仿國外脫口秀的東西，而賀瓏在第二季的節目中，「只能靠政治人物上專訪演小丑抄話題」，原PO想聽聽其他人的想法，發文請教，「是不是因為有賀瓏作比較，才發現《博恩夜夜秀》其實蠻好笑的」，而其他不管什麼節目都超難笑。

網友們看完貼文後紛紛留言回應，「沒有對比沒有傷害，博恩我錯了，賀壟真的超尬，他喊那個DJ drop the beat有夠出戲」、「主持人的格局不同反應在節目的內容，賀瓏就是敢講，不怕尷尬，但就這樣」、「比較尷尬，那種尷尬是學不來的，一種高智商但是很尷尬的感覺」，覺得博恩還是比較好的人表示，「博恩還是比較好，但他們感覺都不是很適合講梗」、「博恩比較有想法，但臨場反應很差，賀瓏專注搞笑，反應快，但坦白說他的A，根本就沒內容」、「賀比較硬要，我也覺得難笑，政治梗講完，我就切掉影片了」、「其實賀瓏根本很普，都是平常同學之間的談話而已，不知道在紅啥」。

有網友老實說，「台灣脫口秀都有種高中最耍寶的同學，課堂上被老師叫上台表演的感覺」、「賀瓏感覺還是在走博恩的路線，還沒找到自己的style，就沒那麼好笑」、「博恩的表演能力雖然尷尬，但是他的思想跟眼光確實挺有料，議題不要太差，就算尷尬點也有濾鏡加分」、「嚴格來說，兩個都不太好笑，但都長得有點喜感」。

更有網友建議「覺得真的要現場才好看」，有人則認為「台灣人太善良了，標準很低」。

脫口秀（talk show）是一種由主持人和來賓進行對談的節目，主要內容是偏向時事。由主持人邀請相關來賓，用犀利的問答來考驗來賓的反應能力。例如《艾倫秀》（The Ellen Show）就是一個很好的例子。在台灣最著名例子就是《博恩夜夜秀》，是一個透過新聞評論與採訪組合呈現的脫口秀。

博恩夜夜秀

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