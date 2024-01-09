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導彈飛越時未發布…此次中共發射衛星為何發國家警報？國防部這樣說

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我方誤認中國大陸射飛彈侵台？ 網酸：想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友表示如果大陸真的對台灣宣戰，要攻打我們時，台灣老百姓要怎麼應對這場戰爭？資料圖為長征三號乙運載火箭。中新社
男網友表示如果大陸真的對台灣宣戰，要攻打我們時，台灣老百姓要怎麼應對這場戰爭？資料圖為長征三號乙運載火箭。中新社

中國大陸9日下午發射一枚衛星，飛行軌道有跨越台灣南部上空，我國防部也發布國家級警報，事後則有為警報「將衛星寫成飛彈」翻譯錯誤道歉。有一位男網友在PTT貼文表示，如果中國大陸真的對台灣宣戰，要攻打我們時，台灣老百姓要怎麼應對這場戰爭？這篇內容引起網友們熱議，有人分析國際情勢，有人則提出應對「先找地方躲啊」、「趕快把我家倉庫的五星旗拿出來掛」。

原PO文中表示，社會上一堆人講中國如果打過來台灣，24小時就到了，原PO覺得這是不講武德的方式吧，而且「中國一但兵力集結，全世界都知道，不存在直接打的可能性，光是傷及平民跟非本國人就有極大爭議（台灣超多外國人）」，理論上中國會以「宣戰」來表達即將發生戰爭，原PO問「那這時台灣人民要怎麼應對？」

有些網友回應表示，「中國打來要24小時？看來2024武統無可避免了」、「先找地方躲啊，是發笨喔」、「存糧」、「搶機票出國啊！還發呆喔」、「宣佈獨立」、「逃美國啊，不然怎麼有美國阿公」、「向美國宣戰後秒投降，歸化美國」，有人更直接說「又不是國對國，宣什麼戰」、「96年那次不也是假演習之名嗎，沒宣戰這回事」、「中國不會宣戰，因為他們不承認台灣是國」、「沒有停過戰還要宣戰幹嘛」。

也有網友分析說「宣戰前，美國會先宣布撤僑」、「宣戰前發現大規模撤僑就是真的要打了」、「那中共要做好多面作戰的準備，印度一定會去搶邊境地區，菲律賓可能也會趁機咬一口，緬甸軍政府不知道會不會因為之前kk園區的事情而翻臉」、「台灣撐一個月，中國就分裂成了八塊」，更有網友老神在在表示，「中國一開戰要面對多線壓力？想太多」。

衛星通訊 飛彈

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